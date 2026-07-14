Luis Fernandez memiliki ikatan emosional dengan Prancis dan Spanyol menjelang semifinal Piala Dunia 2026 setelah lahir di Tarifa dan sukses menjadi legenda Les Bleus. (FIFA)
JawaPos.com — Pertemuan Prancis melawan Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 tak hanya menghadirkan duel dua raksasa Eropa, tetapi juga menghidupkan kembali kisah unik Luis Fernandez.
Lahir di Tarifa, Spanyol, tetapi tumbuh besar di Prancis, Fernandez menjadi simbol ikatan kuat kedua negara setelah sukses mengantarkan Les Bleus menjuarai Euro 1984.
Nama Luis Fernandez begitu lekat dalam sejarah sepak bola Prancis.
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Mantan gelandang berusia 66 tahun itu menjadi bagian dari generasi emas Les Bleus yang dipimpin Michel Platini saat menjuarai Piala Eropa 1984, sebelum melanjutkan karier sebagai pelatih di sejumlah klub besar seperti Paris Saint-Germain, Athletic Club, Espanyol, Real Betis, hingga tim nasional Israel.
Luis Fernandez memiliki kisah hidup yang berbeda dari kebanyakan legenda sepak bola Prancis.
Ia lahir di Tarifa, wilayah selatan Spanyol, tetapi pindah ke Prancis bersama ibu serta saudara-saudaranya ketika baru berusia lima tahun setelah sang ayah meninggal dunia.
Prancis kemudian menjadi tempat yang mengubah hidupnya.
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Fernandez mengaku keluarganya diterima dengan baik, memperoleh kesempatan untuk tumbuh, bekerja, dan membangun kehidupan baru hingga akhirnya ia memilih membela tim nasional Prancis sepanjang karier profesionalnya.
"Saya selalu mengatakan kalau saya menganggap diri saya orang Prancis, karena saya bermain untuk Les Bleus dan memiliki kewarganegaraan Prancis," ujar Fernandez dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa (14/7/2027).
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