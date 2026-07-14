Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026 : Les Bleus Waspada Pergerakan Lamine Yamal

JawaPos.com - Warren Zaire-Emery menegaskan bahwa tim nasional Prancis sudah menyiapkan cara untuk menghentikan Lamine Yamal saat melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di AT&T Stadium, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.

Persiapan matang sudah dilakukan timnas Prancis menjelang melawan Spanyol dengan mengandalkan para pemain muda dan berpengalaman. Warren Zaire-Emery menegaskan bahwa timnya ingin mencapai laga final Piala Dunia 2026.

"Saya rasa kami adalah tim muda dengan pemain-pemain yang matang, yang memiliki banyak pengalaman dan telah bermain di pertandingan-pertandingan besar. Kami siap dan kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai final," kata Warren Zairen-Emery saat jumpa pers yang dikutip dari RMC Sport, Selasa (14/7).

Salah satu pemain yang diandalkan timnas Prancis adalah Kylian Mbappe. Menurut Warren Zairen-Emery, sang kapten akan melakukan segala cara untuk menang.

"Semua orang mengenal Kylian. Dia pemain yang luar biasa dan dia tahu bagaimana memberikan yang terbaik dalam pertandingan seperti ini. Dia akan melakukan segala cara untuk menang, tetapi yang terpenting, kami adalah sebuah tim dan kami akan melakukan segala cara untuk memenangkan pertandingan ini sebagai sebuah tim," puji Zairen-Emery.

Selain Mbappe, pemain PSG tersebut juga memberikan pujian kepada Lamine Yamal. Bagi Zairen-Emery, pemain Spanyol tersebut punya kualitas luar biasa dan timnas Prancis akan berusaha untuk menghentikannya di laga semifinal.

"Suatu kehormatan besar berada di sini di antara kalian. Sungguh luar biasa bisa memainkan menit pertama saya di perempat final Piala Dunia. Mengenai Yamal, dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa, tetapi kami akan fokus pada kekuatan kami sendiri dengan keempat penyerang kami dan kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk menghentikan Yamal dan Spanyol karena dia tidak sendirian," ucap Zairen-Emery.

Meskipun Yamal tetap jadi ancaman, timnas Prancis juga memiliki penyerang berkualitas. Hal tersebut menjadi keunggulan tim asuhan Didier Deschamps itu.