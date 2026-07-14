Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026 : Les Bleus Waspada Pergerakan Lamine Yamal

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal diwaspadai Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. (Dok. IG/@sefutbol)
JawaPos.com - Warren Zaire-Emery menegaskan bahwa tim nasional Prancis sudah menyiapkan cara untuk menghentikan Lamine Yamal saat melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di AT&T Stadium, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.
Persiapan matang sudah dilakukan timnas Prancis menjelang melawan Spanyol dengan mengandalkan para pemain muda dan berpengalaman. Warren Zaire-Emery menegaskan bahwa timnya ingin mencapai laga final Piala Dunia 2026.
"Saya rasa kami adalah tim muda dengan pemain-pemain yang matang, yang memiliki banyak pengalaman dan telah bermain di pertandingan-pertandingan besar. Kami siap dan kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapai final," kata Warren Zairen-Emery saat jumpa pers yang dikutip dari RMC Sport, Selasa (14/7).
Baca Juga:Prediksi Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Duel Mbappe kontra Yamal Perebutkan Tiket Final!
Salah satu pemain yang diandalkan timnas Prancis adalah Kylian Mbappe. Menurut Warren Zairen-Emery, sang kapten akan melakukan segala cara untuk menang.
"Semua orang mengenal Kylian. Dia pemain yang luar biasa dan dia tahu bagaimana memberikan yang terbaik dalam pertandingan seperti ini. Dia akan melakukan segala cara untuk menang, tetapi yang terpenting, kami adalah sebuah tim dan kami akan melakukan segala cara untuk memenangkan pertandingan ini sebagai sebuah tim," puji Zairen-Emery.
Selain Mbappe, pemain PSG tersebut juga memberikan pujian kepada Lamine Yamal. Bagi Zairen-Emery, pemain Spanyol tersebut punya kualitas luar biasa dan timnas Prancis akan berusaha untuk menghentikannya di laga semifinal.
Baca Juga:Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
"Suatu kehormatan besar berada di sini di antara kalian. Sungguh luar biasa bisa memainkan menit pertama saya di perempat final Piala Dunia. Mengenai Yamal, dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa, tetapi kami akan fokus pada kekuatan kami sendiri dengan keempat penyerang kami dan kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk menghentikan Yamal dan Spanyol karena dia tidak sendirian," ucap Zairen-Emery.
Meskipun Yamal tetap jadi ancaman, timnas Prancis juga memiliki penyerang berkualitas. Hal tersebut menjadi keunggulan tim asuhan Didier Deschamps itu.
"Saya pikir sepak bola adalah olahraga tim. Spanyol memiliki 11 pemain ditambah pemain cadangan. Lamine Yamal bisa melakukan segalanya, tetapi kami juga memiliki kualitas kami sendiri dengan para penyerang dan pemain cadangan kami. Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap posisi dan itu sama untuk kami," pungkas Zairen-Emery.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu