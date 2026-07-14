Prediksi Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Duel Mbappe kontra Yamal Perebutkan Tiket Final!

Kylian Mbappe memimpin Prancis menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, dengan target membawa Les Bleus lolos ke partai final. (Instagram @fff)
JawaPos.com - Semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan salah satu pertandingan paling dinantikan ketika Prancis berhadapan dengan Spanyol di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB.
Pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit karena keduanya sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen dan memiliki ambisi besar mengamankan tiket menuju partai final.
Prancis datang ke semifinal dengan catatan yang hampir sempurna. Tim besutan Didier Deschamps berhasil menyapu bersih kemenangan sejak fase grup dan terus menjaga konsistensi hingga babak gugur.
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Les Bleus mengalahkan Senegal, Irak, dan Norwegia di penyisihan grup sebelum menyingkirkan Swedia, Paraguay, serta Maroko untuk memastikan tempat di empat besar.
Kekuatan terbesar Prancis musim ini bukan hanya terletak pada lini depan yang produktif, tetapi juga organisasi pertahanan yang sangat disiplin.
Hingga menjelang semifinal, mereka baru kebobolan dua gol sepanjang turnamen dan belum sekali pun kebobolan di fase gugur.
Kombinasi Dayot Upamecano dan William Saliba menjadi tembok kokoh di depan kiper Mike Maignan, sementara lini tengah mampu menjaga keseimbangan permainan dengan baik.
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Di sektor serangan, Kylian Mbappe masih menjadi tumpuan utama. Meski sempat mengalami masalah pada pergelangan kaki di laga sebelumnya, sang kapten diperkirakan siap tampil sejak menit pertama.
Ketajamannya menjadi ancaman serius bagi pertahanan Spanyol setelah mengoleksi delapan gol di Piala Dunia 2026. Kecepatan dan kemampuan Mbappe dalam memanfaatkan ruang menjadi salah satu senjata utama Prancis saat menghadapi lawan yang gemar menguasai bola.
Selain Mbappe, Deschamps masih memiliki banyak pilihan berkualitas. Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue hingga Bradley Barcola siap memberikan variasi serangan dari kedua sisi lapangan.
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