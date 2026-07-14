Rekor Apik Luis de la Fuente! 5 Kali Spanyol Hadapi Prancis di Semifinal, Modal Besar di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente membawa modal impresif jelang semifinal Piala Dunia 2026 melawan Prancis di Dallas Stadium, Rabu (15/7/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.

Dari lima pertemuan melawan Les Bleus di semifinal berbagai level usia hingga tim senior, ia membukukan empat kemenangan dan hanya sekali kalah, memberi kepercayaan diri tinggi bagi La Roja dalam perebutan tiket final.

Bagaimana Rekor Luis de la Fuente Melawan Prancis di Semifinal? Semifinal Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan keenam Luis de la Fuente dengan Prancis di fase empat besar turnamen resmi.

Sejak bergabung dengan staf kepelatihan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) pada 2013, duel melawan Les Bleus seolah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Menariknya, dari lima semifinal sebelumnya, pelatih berusia 65 tahun itu mampu meraih empat kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan.

Satu-satunya hasil negatif terjadi pada pertemuan pertama, sedangkan empat laga berikutnya selalu berakhir dengan kemenangan Spanyol.

Catatan tersebut menjadi modal psikologis penting bagi Spanyol yang kembali bertemu rival sesama Eropa di panggung terbesar dunia.

Tren positif itu juga menunjukkan kemampuan De la Fuente membaca permainan Prancis dari generasi ke generasi.