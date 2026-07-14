Prediksi Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Ibrahima Konate Balas Psywar Lamine Yamal!

Ibrahima Konate. (Istimewa)
JawaPos.com - Semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol sudah memanas bahkan sebelum sepak mula dilakukan. Adu komentar mulai bermunculan setelah bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, melontarkan pernyataan penuh percaya diri yang langsung mendapat respons dari kubu Les Bleus.
Melansir Sports Mole, usai membawa Spanyol menyingkirkan Belgia di babak perempat final, Yamal mengirim pesan tegas kepada calon lawannya.
"Kami mengalahkan Prancis dalam dua pertemuan terakhir kami. Jika Prancis harus takut pada siapa pun, itu adalah kami. Kita lihat saja apa yang terjadi, tetapi kami tidak takut."
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan menjelang laga semifinal yang diprediksi berlangsung sengit.
Bek Prancis, Ibrahima Konate, menjadi pemain pertama yang menanggapi psywar dari Yamal. Pemain yang baru menyelesaikan kepindahannya ke Real Madrid itu menegaskan bahwa timnya tidak terlalu memikirkan komentar lawan dan lebih fokus mempersiapkan pertandingan.
"Sejujurnya, kami belum mendengar apa yang dikatakan. Kami tidak perlu takut pada siapa pun. Kami harus tetap rendah hati dan tidak terjebak, terutama pada tahap kompetisi ini," katanya.
"Dia bisa mengatakan apa pun yang dia mau. Kami akan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan pada akhirnya, kita akan melihat siapa yang keluar sebagai pemenang."
Konate juga mengingatkan rekan-rekannya agar tidak larut dalam perang urat saraf menjelang pertandingan, karena fokus utama tetap berada di atas lapangan.
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Senada dengan Konate, Maxence Lacroix juga enggan menanggapi terlalu jauh komentar Yamal. Bek Crystal Palace itu mengakui kualitas Spanyol, tetapi menegaskan Prancis datang dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan.
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