Prediksi Semifinal Piala Dunia 2026 Timnas Inggris vs Argentina: Siapa akan Bertemu Spanyol di Laga Puncak? 

Timnas Inggris jumpa Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Duel klasik ini kembali mengingatkan dunia pada Perang Malvinas 1982. (Dok. @England)
JawaPos.com - Timnas Inggris vs Argentina akan menjadi laga semifinal kedua Piala Dunia 2026. Pertandingan digelar pada Kamis (16/7) di Stadion Mercedes-Benz, Amerika Serikat. Duel berkelas ini akan memperebutkan satu tiket menuju laga final bertemu Spanyol.
Timnas Inggris bertekad tampil di laga final Piala Dunia pertama mereka sejak terakhir pada 1966. Kala itu bermain di rumah sendiri, The Three Lions juga sekaligus meraih gelar juara. Sebelum laga lawan Argentina, Harry Kane dan rekan mampu tampil cemerlang.
Pada fase grup, runner up piala dunia 2018 Kroasia, berhasil dikalahkan timnas Inggris. Pada babak 16 besar, tuan rumah Meksiko juga mampu disingkirkan Jude Bellingham dan kawan-kawan. Kemudian kuda hitam Norwegia sukses ditundukkan pada babak 8 besar.
Jude Bellingham dan Harry Kane menjadi pemain yang paling bersinar bagi timnas Inggris di Piala Dunia kali ini. Total 12 gol sudah mereka cetak hingga perempat final.
Menghadapi Argentina, timnas Inggris tak terlalu berpengalaman sebab baru mencapai babak semifinal keempat mereka sepanjang sejarah (1966, 1990, 2018, dan 2026). Pelatih Thomas Tuchel menyadari lawan yang akan mereka hadapi bukan tim mudah.
"Pesan utamanya sangat jelas, Inggris harus bermain jauh lebih baik jika ingin mengalahkan Argentina," ucap Tuchel dilansir dari laman FIFA.
Sementara itu, Argentina jelas lebih berpengalaman dibandingkan sang lawan dengan enam kali menembus semifinal Piala Dunia, tiga di antaranya terjadi dalam empat edisi terakhir. Status juara bertahan dan diperkuat pemain terbaik dunia Lionel Messi, membuat publik Argentina percaya diri mampu melaju ke final secara back to back.
Namun, penampilan anak asuh Lionel Scaloni tak terlalu apik. Sempat superior di fase grup, jalan terjal mereka lalui di fase knockout. Susah payah mengalahkan Tanjung Verde, Mesir, dan Swiss menjadi alarm bagi Argentina untuk tetap fokus hingga akhir laga.
Menariknya, lawan-lawan tersebut justru merupakan tim di luar ranking 10 besar FIFA. Artinya, Inggris yang menghuni peringkat 4 dunia, akan menjadi ujian terberat pertama La Albicelester di Piala Dunia 2026 .
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