Bawa Timnas Spanyol ke Final, Mikel Oyarzabal Ingin Wujudkan Mimpi Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Mikel Oyarzabal berhasil membawa tim nasional Spanyol menuju final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Rabu (15/7).

Satu gol diciptakan Mikel Oyarzabal pada laga melawan Prancis. Gol tersebut dicetak melalui penalti pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melakukan pelanggaran kepada Lamine Yamal.

Bagi Mikel Oyarzabal, mencetak gol penalti merupakan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Selain itu, dia juga tidak masalah jika tidak bisa mencetak gol tapi tetap memberikan kontribusi.

"Jika saya harus membantu tanpa mencetak gol, saya akan sama senangnya. Ketika Anda memiliki tanggung jawab itu dan giliran Anda, Anda melakukan yang terbaik untuk tim," kata Mikel Oyarzabal yang dikutip dari Mundo Deportivo, Rabu (15/7).

Dengan mengalahkan Prancis, maka timnas Spanyol punya peluang untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Oyarzabal juga ingin mewujudkan mimpinya menjadi juara di ajang empat tahunan tersebut.

"Kami berhak untuk bermimpi, untuk memimpikan gelar juara, semoga kami bisa memberikan sentuhan akhir dalam lima hari," pungkas Oyarzabal.

Selama bermain 74 menit, Oyarzabal tidak terlalu banyak memberikan ancaman ke gawang Prancis. Melansir Fotmob, pemain Real Sociedad tersebut hanya melepaskan dua tendangan yang salah satunya berbuah gol dari penalti.