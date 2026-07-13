30 Pemain Terbaik di Piala Dunia 2026 Berdasarkan Statistik, Wakil Manchester United dan Liverpool Bersinar

JawaPos.com - Perempat final Piala Dunia 2026 kini telah usai, dan sudah banyak perbincangan yang menggugah selera para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Terlepas dari ketegangan politik yang menentukan turnamen ini di luar lapangan, hanya empat tim yang tersisa.

Argentina tampaknya merupakan taruhan yang aman untuk melangkah lebih jauh lagi setelah memenangkannya di bawah bimbingan Lionel Messi pada 2022. Sementara permainan menyerang Prancis juga membuat mereka mempertahankan awal 100% musim panas ini dengan otoritas yang nyata. Spanyol dan Inggris juga masih dalam perburuan dan memiliki apa yang diperlukan untuk mencapainya.

Namun, bagaimana dengan para pemain itu sendiri di dalam tim-tim tersebut? Para pemain yang tampil menonjol sejauh ini telah diberi peringkat berdasarkan rating rata-rata WhoScored.

Peringkat 30-21 Pembahasan dimulai dari bintang Spanyol, Mikel Oyarzabal. Ia telah mencetak empat gol dan mencatatkan satu assist dalam enam pertandingannya. Mengikutinya di peringkat ke-29 adalah bintang Selandia Baru, Elijah Just, yang mencetak tiga gol di babak penyisihan grup.

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Belgia berhasil mencapai perempat final dan Charles De Ketelaere merupakan bagian kunci dari kesuksesan mereka. Dua golnya melawan Amerika Serikat di babak 16 besar, dan satu gol melawan Spanyol di perempat final, membuatnya melesat ke peringkat 30 besar.

Iliman Ndiaye (7,36) hanya bermain 113 menit untuk Senegal musim panas ini, tetapi ia menunjukkan kemampuannya saat berada di lapangan, mencetak satu gol dan mencatatkan dua assist.

Lamine Yamal (7,36) belum dalam performa terbaiknya di turnamen musim panas ini, dengan cedera paha yang merusak persiapannya. Namun demikian, ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik Spanyol.

Johan Manzambi (7.36) adalah salah satu bintang yang bersinar di turnamen musim panas ini. Bintang Swiss ini mencetak tiga gol dan mencatatkan dua assist hanya dalam empat pertandingan untuk timnya. Ia kini hampir menyelesaikan transfer besar ke Aston Villa. Di belakangnya ada Mostafa Shobeir dari Mesir, yang merupakan salah satu dari hanya dua kiper yang masuk dalam 30 besar.