Komentar Pau Cubarsi Jelang Spanyol Lawan Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pau Cubarsi tidak khawatir dengan ancaman yang datang dari Kylian Mbappe di laga timnas Spanyol melawan Prancis saat semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di AT&T Stadium, Rabu (15/7) dini hari WIB.

Sebagai bek tengah, Pau Cubarsi akan berhadapan dengan Kylian Mbappe untuk laga besok. Dia mengakui kapten Prancis tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dan bisa mengubah jalannya pertandingan.

"Dia tidak membuat saya takut, tidak, tapi semua orang tahu kualitasnya. Bahkan jika dia tidak terlibat dalam pertandingan, dia bisa mengubah jalannya pertandingan dengan aksi cepat. Dia unik, seperti Lamine (Yamal). Anda harus fokus selama 90 menit," kata Pau Cubarsi kepada AS yang dikuti dari RMC Sport, Senin (13/7).

Wajar jika Pau Cubarsi menyimpan perhatian khusus kepada Kylian Mbappe. Pasalnya, sang penyerang sudah mengemas delapan gol dan mencetak gol saat laga perempat final melawan Maroko.

Selain Mbappe, Cubarsi juga mewaspadai Ousmane Dembele yang pernah menjadi rekan setimnya di Barcelona. Menurutnya, pemain PSG tersebut punya serangan yang berbahaya dengan mengandalkan kaki kirinya.

"Itu terjadi beberapa kali. Anda harus berhati-hati karena dia kidal, dia bisa menyerang Anda dari sisi mana pun," pungkas Pau Cubarsi.

Bek berusia 19 tahun tersebut pernah menghadapi beberapa pemain yang berada di skuad Prancis. Saat laga final Olimpiade Paris 2024, dia sempat bermain melawan Doue, Olise, dan Mateta.