Komentar Lionel Messi Jelang Argentina vs Inggris: Bikin Merinding Pemain The Three Lions?

JawaPos.com - Lionel Messi telah mengungkapkan perasaannya tentang Inggris dengan sangat jelas menjelang semifinal Piala Dunia 2026. Persaingan abadi ini akan kembali berkobar untuk pertama kalinya sejak 2005, dan untuk pertama kalinya dalam turnamen internasional besar sejak The Three Lions mengalahkan lawan asal Amerika Selatan itu dengan skor 1-0 pada 2002.

Pertandingan ini terjadi setelah tim asuhan Thomas Tuchel dipaksa untuk bangkit dari ketertinggalan lagi dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Norwegia pada Sabtu (11/7) malam waktu setempat, di mana Jude Bellingham mencetak dua gol, termasuk gol penentu kemenangan di perpanjangan waktu. Setelah itu, Messi dan kawan-kawan mengalahkan Swiss, 3-1, untuk menyiapkan pertandingan semifinal yang sangat dinantikan.

Luar biasa, pemain sepak bola terhebat sepanjang masa ini belum pernah menghadapi Inggris, tetapi Messi tidak diragukan lagi mengungkapkan pendapatnya tentang pertandingan mendatang.

Baca Juga:Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

Dengan taruhan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan tempat di final Piala Dunia yang dipertaruhkan, Messi telah menjelaskan dengan sangat gamblang apa yang dia harapkan dari Inggris - dan bagaimana dia percaya The Three Lions dapat tampil di Atlanta, Georgia.

Lionel Messi Berbicara Tentang Inggris Menjelang Semifinal Piala Dunia 2026

Argentina, juara bertahan setelah Messi membawa kemenangan pada 2022, seharusnya memasuki pertandingan apa pun dengan keyakinan bahwa mereka dapat keluar sebagai pemenang. Tetapi, fakta itu tidak mencegah Messi untuk berbicara panjang lebar tentang kesempatan melawan salah satu rival terbesar Argentina pada pertandingan besar nanti. Dia berkata, seperti yang dilaporkan The Mirror:

"Semua yang telah saya lihat dan ingat (tentang Argentina vs Inggris dari 1986) berasal dari video dan gambar yang terus-menerus ditonton dan dikenang oleh orang Argentina. Tapi, saya pikir kelompok ini terbiasa memainkan pertandingan sepak bola terlepas dari lawannya."

Baca Juga:Penggawa Argentina Sebut Laga Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026 Sangat Menantang

"Jelas, bermain melawan Inggris itu istimewa karena mereka adalah tim yang kuat, dan pertandingan melawan tim-tim kuat selalu istimewa. Secara pribadi, ini pertama kalinya saya akan bermain melawan mereka. Saya sudah bermain melawan semua tim kecuali Inggris, jadi akan menyenangkan juga karena alasan itu."