Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia 2026: Pertama Kali Dalam 2 Dekade, Lionel Messi Akhirnya Hadapi Three Lions!

Lionel Messi memimpin susunan pemain Argentina saat menghadapi Swiss pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City. (Instagram/@afaseleccion)
JawaPos.com - Laga Argentina versus Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 menyimpan fakta unik.
Pemain bintang Albiceleste, Lionel Messi akhirnya menghadapi Three Lions untuk pertama kalinya setelah perjalanan karir gemilangnya yang berlangsung lebih dari dua dekade, dikutip dari ANTARA.
Pertemuan Argentina yang diperkuat Messi melawan Inggris akan tersaji di semifinal Piala Dunia 2026 pada Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB di Stadion Atlanta, Amerika Serikat (AS).
"Sejujurnya, ini terasa sangat spesial," ujar Messi, dikutip dari laman resmi FIFA, Senin.
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Duel Argentina versus Inggris akan membangkitkan kenangan indah bagi para pendukung Albiceleste. Pasalnya, mereka akan teringat aksi legendaris Diego Maradona saat menyingkirkan Inggris dalam perjalanan menuju gelar juara Piala Dunia 1986 di Meksiko.
Terakhir kali pertemuan Argentina dengan Inggris di Piala Dunia adalah pada edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Saat itu Inggris menang 1-0 dan memulangkan Albiceleste lebih awal.
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Messi, ketika itu masih berusia 15 tahun. Ia berada di akademi FC Barcelona dan berusaha menembus tim utama Blaugrana sambil bermimpi membela tim nasional Argentina.
"Ini pertandingan yang spesial karena ini pertama kalinya bagi saya. Saya sudah bermain melawan hampir semua tim, kecuali Inggris," kata pemain yang kini berusia 39 tahun itu.
Hal spesial lainnya menurut Messi, adalah karena Inggris adalah tim kuat. Mereka melaju ke semifinal setelah mengalahkan Norwegia 2-1, dan ini adalah semifinal kedua mereka dalam tiga edisi terakhir.
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