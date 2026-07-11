Piala Dunia 2026 Diwarnai Chant Homofobik kepada Jordan Pickford, Kelompok Suporter Inggris Bereaksi

JawaPos.com - Jordan Pickford menjadi sorotan usai membantu Timnas Inggris menyingkirkan Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Namun, penampilan gemilang kiper Everton itu diwarnai insiden yang mencoreng jalannya pertandingan setelah ia menjadi sasaran chant bernada homofobik dari sebagian suporter tuan rumah.

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan berakhir dengan kemenangan Inggris 3-2, Pickford beberapa kali mendapat teriakan "puto" setiap kali melakukan tendangan gawang.

Chant tersebut terus terdengar hampir sepanjang laga dan memicu kecaman dari berbagai pihak.

Istilah "puto" telah lama menjadi kontroversi dalam sepak bola internasional. Meski sebagian pendukung Meksiko menganggapnya sebagai tradisi di tribun stadion, kata tersebut diklasifikasikan sebagai ujaran homofobik oleh Komisi Nasional Antidiskriminasi Meksiko (CONAPRED).

FIFA pun selama bertahun-tahun telah berupaya menghapus penggunaan chant tersebut. Federasi Sepak Bola Meksiko bahkan beberapa kali menerima sanksi dan denda karena perilaku suporternya dalam berbagai pertandingan internasional.

Meski berada di bawah tekanan atmosfer Stadion Azteca yang begitu panas, Pickford tetap mampu menjaga fokus.

Penjaga gawang berusia 32 tahun itu tampil solid dengan sejumlah penyelamatan penting yang membantu Inggris mengamankan tiket ke babak perempat final.