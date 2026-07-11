Prediksi Norwegia vs Inggris: Lumpuhkan Haaland, Three Lions Bisa Menang?

JawaPos.com - Setiap tim yang akan menghadapi Norwegia selalu menyiapkan strategi bagaimana menjinakkan atau bahkan melumpuhkan striker mereka, Erling Haaland, dikutip dari ANTARA.

Itu pula yang ada dalam pikiran pelatih Inggris Thomas Tuchel ketika Three Lions bertemu Norwegia dalam perempatfinal Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Florida, Amerika Serikat, pada Minggu (12/7) pukul 04.00 WIB.

Norwegia memang bukan hanya Haaland karena mereka masih punya pemain-pemain hebat seperti Martin Odegaard, Sander Berge, Orjan Nyland atau lainnya, tapi Haaland adalah faktor gol utama Norwegia yang membunuh permainan lawan.

58 persen dari total 12 gol Norwegia dan 33 persen dari total peluang gol yang dibuat tim asuhan Stale Solbakken itu selama Piala Dunia 2026 tercipta dari kaki dan kepala Haaland.

Lain dari itu, sejak kalah 1-2 dari Austria dalam UEFA Nations League pada 4 September 2020, Norwegia tak pernah kalah ketika Haaland turun bermain bersama mereka.

Sebaliknya, seperti saat digebuk Prancis 1-4 dalam fase grup, Norwegia bisa kalah jika Haaland tak bermain.

Haaland sungguh striker murni paling klinis di dunia, yang memiliki kemampuan fantastis dalam memadukan penyelesaian akhir yang mematikan. Kecepatannya dalam berlari serta bacaan tajamnya terhadap kecenderungan pertandingan, dengan kesadarannya yang tinggi dalam menciptakan ruang tembak, begitu brilian.

Dengan tinggi badan 1,95 meter dan berat 94 kg, Haaland terlalu sulit dijaga oleh pemain mana pun. Dia juga bisa berlari dalam kecepatan mematikan yang sulit dikejar lawan.