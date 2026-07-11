Kabar Baik untuk Fans Inggris! Declan Rice dan Marc Guehi Siap Tempur Hadapi Norwegia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris memperoleh suntikan semangat menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia.

Dua pemain penting, Declan Rice dan Marc Guehi, kembali mengikuti sesi latihan bersama skuad setelah sebelumnya sempat diragukan tampil akibat masalah kebugaran.

Kembalinya Rice dan Guehi menjadi kabar positif bagi pelatih Thomas Tuchel yang tengah mempersiapkan timnya menghadapi salah satu pertandingan paling menentukan di turnamen.

Inggris dijadwalkan bertemu Norwegia di Miami Stadium pada Sabtu malam waktu setempat dalam perebutan tiket menuju semifinal.

Declan Rice sebelumnya tidak mengikuti latihan karena mengalami gangguan kesehatan. Gelandang Arsenal itu juga masih berjuang mengatasi masalah hamstring yang sudah beberapa waktu mengganggunya.

Namun, dalam latihan terakhir sebelum pertandingan, Rice terlihat sudah bergabung bersama rekan-rekannya dan menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik.

Sementara itu, Marc Guehi juga kembali berlatih setelah menjalani pemulihan cedera hamstring yang dialaminya usai pertandingan melawan Meksiko.

Meski belum dipastikan akan menjadi starter, keikutsertaannya dalam sesi latihan memberikan optimisme bahwa bek tengah tersebut memiliki peluang untuk tampil menghadapi Norwegia.