Prediksi Lengkap Norwegia vs Inggris: Haaland dan Bellingham Menepikan Romansa, Rice Tantang Odegaard

JawaPos.com – Jude Bellingham menyandarkan kepalanya sejenak ke dada Erling Haaland dalam situasi sepak pojok di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, musim lalu. Padahal, mereka bukan rekan setim. Bellingham berstatus gelandang Real Madrid dan Haaland adalah striker Manchester City dalam duel di fase league Liga Champions tersebut.

Namun, seperti itulah Bellingham dan Haaland tetap menjaga kedekatan yang sudah mereka bangun sejak enam tahun lalu. Tepatnya sejak di Strobelallee, lokasi kamp latihan Borussia Dortmund.

Dini hari nanti, persahabatan Haaland dan Bellingham diuji lagi dalam perempat final Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami Gardens (siaran langsung TVRI Nasional/TVRI Sport pukul 04.00 WIB). Haaland membela Norwegia versus Bellingham bersama Inggris.

”Aku belum berbicara lagi dengannya (Bellingham) sejak kali terakhir kami bertemu di Las Vegas,” ucap Haaland kepada salah satu media Norwegia, TV2.

”Dia mungkin fokus pada dirinya sendiri dan timnas Inggris, serta semua yang akan terjadi di perempat final nanti,” tambah striker pencetak 7 gol di Piala Dunia 2026 tersebut. Haaland sudah memprediksi ini akan jadi pertemuan yang hebat di antara mereka. Kali pertama bertemu di timnas.

Resep dari Etihad Campus Di antara back four Inggris, bek tengah Marc Guehi dan bek kiri Nico O’Reilly tentu sudah paham dengan karakter permainan Haaland. Guehi dan O’Reilly seklub dengan Haaland di City. Keduanya pun ingin meredam produktivitas gol The Terminator –julukan Haaland– bersama The Vikings, julukan Norwegia.

”Ini akan menyenangkan! Ini pasti menyenangkan dan aku sudah tahu dia akan siap untuk duel denganku,” ucap Guehi dilansir di laman resmi Federasi Sepak Bola Inggris (FA). ”Aku akan berusaha melakukan yang terbaik,” imbuhnya.

Setali tiga uang, O’Reilly membawa resep dari Etihad Campus –sebutan markas latihan City– untuk Haaland. ”Rekannya di Norwegia pasti mengirimkan banyak umpan kepadanya dan itu yang harus kami hentikan,” kata pemain asli jebolan akademi City itu dikutip dari ESPN.

Jude Bellingham diharapkan membawa Inggris mengalahkan Norwegia, (Instagram @judebellingham)

Rice versus Odegaard Bukan hanya jadi panggung bagi Haaland dan Bellingham, perempat final Piala Dunia kali ini juga ajang unjuk aksi dua kekuatan utama Arsenal dalam memenangi Premier League musim lalu, Martin Odegaard (Norwegia) dan Declan Rice (Inggris).