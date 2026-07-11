Kylian Mbappe Cedera Engkel! Prancis Tetap Optimistis Lawan Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kylian Mbappe sempat mengalami cedera engkel saat Prancis menyingkirkan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Meski begitu, sang kapten memastikan kondisinya baik dan siap tampil menghadapi Spanyol di semifinal.

Prancis menundukkan Maroko dengan skor 2-0 di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe tidak bermain penuh setelah ditarik keluar pada menit ke-77 dan digantikan Jean-Philippe Mateta.

Sesaat setelah duduk di bangku cadangan, engkel kanan Mbappe langsung mendapat kompres. Kondisi itu sempat memunculkan kekhawatiran jelang laga semifinal.

Meski begitu, Mbappe memastikan cedera yang dialaminya hanya bersifat ringan.

"Itu cuma cedera engkel ringan. Tapi saya baik-baik saja. Menurut saya, Jean-Philippe Mateta tampil lebih baik daripada saya dan lebih siap melanjutkan sisa pertandingan," ujar Mbappe seperti dikutip dari beIN Sports.

Dengan kondisi tersebut, Mbappe berpeluang besar tampil saat Prancis menghadapi Spanyol di babak semifinal.

"Tidak ada istirahat sampai kemenangan tiba. Meski kami sudah masuk semifinal, jalan menuju gelar juara masih panjang. Kami tahu pertandingan berikutnya akan jauh lebih sulit, tetapi kami siap menghadapi siapa pun," tegasnya.

Sebelum ditarik keluar, Mbappe sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Namun, ia menebus kegagalan tersebut dengan mencetak gol pembuka Prancis pada menit ke-60.

Gol itu menjadi gol kedelapan Mbappe di Piala Dunia 2026.