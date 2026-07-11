Rekor Clean Sheet Spanyol Dirusak Belgia, La Furia Roja Tetap Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026

Rekor clean sheet Spanyol di Piala Dunia 2026 berakhir saat mengalahkan Belgia 2-1. Selanjutnya La Furia Roja menghadapi Prancis. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Rekor nirbobol Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 akhirnya terhenti. Charles De Ketelaere menjadi pemain pertama yang mampu menjebol gawang Unai Simon, meski La Furia Roja tetap menang 2-1 atas Belgia dan melaju ke semifinal menghadapi Prancis.
Spanyol memastikan langkah ke semifinal setelah menumbangkan Belgia dengan skor 2-1 di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu (11/7) dini hari WIB. Dua gol kemenangan La Furia Roja dicetak Fabian Ruiz pada menit ke-30 dan Mikel Merino pada menit ke-88. Sementara itu, satu-satunya gol Belgia lahir melalui Charles De Ketelaere pada menit ke-41.
Gol De Ketelaere tersebut sekaligus mengakhiri rekor clean sheet Spanyol di Piala Dunia 2026. Setelah tampil tanpa kebobolan dalam lima pertandingan sebelumnya, gawang Unai Simon akhirnya harus dipungut bola untuk pertama kalinya di turnamen ini.
Sebelum menghadapi Belgia, Spanyol mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang. Tim asuhan Luis de la Fuente juga menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang belum kebobolan.
Meski rekor nirbobol berakhir, Spanyol tetap mempertahankan tren tak terkalahkan. La Furia Roja kini mengoleksi lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan.
Pada babak semifinal, Spanyol akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Prancis. Duel dua raksasa Eropa tersebut akan berlangsung di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Rabu (15/7).
Laga ini kerap disebut sebagai "final kepagian" karena kedua tim sama-sama diperkuat deretan pemain bintang dan menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen.
Baik Spanyol maupun Prancis sama-sama belum tersentuh kekalahan di Piala Dunia 2026. Bedanya, Les Bleus tampil lebih sempurna dengan menyapu bersih enam pertandingan dengan kemenangan.
Baca Juga:Jelang Argentina vs Swiss di Piala Dunia 2026: Murat Yakin Dijuluki “George Clooney” Lapangan Hijau
Prancis vs Spanyol
Stadion: Stadion AT&T, Amerika Serikat
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!