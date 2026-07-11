Rekor Clean Sheet Spanyol Dirusak Belgia, La Furia Roja Tetap Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Rekor nirbobol Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 akhirnya terhenti. Charles De Ketelaere menjadi pemain pertama yang mampu menjebol gawang Unai Simon, meski La Furia Roja tetap menang 2-1 atas Belgia dan melaju ke semifinal menghadapi Prancis.

Spanyol memastikan langkah ke semifinal setelah menumbangkan Belgia dengan skor 2-1 di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Sabtu (11/7) dini hari WIB. Dua gol kemenangan La Furia Roja dicetak Fabian Ruiz pada menit ke-30 dan Mikel Merino pada menit ke-88. Sementara itu, satu-satunya gol Belgia lahir melalui Charles De Ketelaere pada menit ke-41.

Gol De Ketelaere tersebut sekaligus mengakhiri rekor clean sheet Spanyol di Piala Dunia 2026. Setelah tampil tanpa kebobolan dalam lima pertandingan sebelumnya, gawang Unai Simon akhirnya harus dipungut bola untuk pertama kalinya di turnamen ini.

Sebelum menghadapi Belgia, Spanyol mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang. Tim asuhan Luis de la Fuente juga menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang belum kebobolan.

Meski rekor nirbobol berakhir, Spanyol tetap mempertahankan tren tak terkalahkan. La Furia Roja kini mengoleksi lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan.

Pada babak semifinal, Spanyol akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Prancis. Duel dua raksasa Eropa tersebut akan berlangsung di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Rabu (15/7).

Laga ini kerap disebut sebagai "final kepagian" karena kedua tim sama-sama diperkuat deretan pemain bintang dan menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen.

Baik Spanyol maupun Prancis sama-sama belum tersentuh kekalahan di Piala Dunia 2026. Bedanya, Les Bleus tampil lebih sempurna dengan menyapu bersih enam pertandingan dengan kemenangan.

Jadwal Semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol