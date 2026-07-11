Jelang Argentina vs Swiss di Piala Dunia 2026: Murat Yakin Dijuluki “George Clooney” Lapangan Hijau

Pelatih timnas Swiss Murat Yakin. (Instagram/@swissnatimen)
JawaPos.com - Murat Yakin tak hanya menjadi sorotan karena keberhasilannya membawa Swiss menembus perempat final Piala Dunia 2026. Menjelang duel melawan Argentina, pelatih 51 tahun itu justru ramai dibicarakan karena penampilannya yang dianggap karismatik.
Setelah kemenangan Swiss atas Kolombia, video yang menampilkan Yakin di TikTok ditonton lebih dari 660 ribu kali. Banyak warganet menjulukinya “silver fox”, yakni sebutan bagi pria paruh baya yang tetap tampil menawan.
Sebagian lainnya menyebut wajah Yakin seperti George Clooney maupun aktor Denmark, Mads Mikkelsen. Ada juga yang menilai Yakin memiliki aura layaknya bos kartel dalam film Hollywood.
“Pelatih Swiss itu sangat tampan. Bawa aku pulang ke Swiss,” tulis seorang kreator TikTok dikutip dari media Swiss, 20 Minuten.
Fenomena itu sebenarnya sudah muncul sejak Euro 2024. Namun, gaungnya semakin besar setelah Yakin mengantar Swiss mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1954. Yakin menanggapi pujian itu dengan santai.
“Saya harap istri saya tidak mendengar ini. Terima kasih atas semua komentarnya,” ucap Yakin.
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