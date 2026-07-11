Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Sabtu, 11 Juli 2026 | 17.35 WIB

Jelang Argentina vs Swiss di Piala Dunia 2026: Murat Yakin Dijuluki “George Clooney” Lapangan Hijau

Pelatih timnas Swiss Murat Yakin. (Instagram/@swissnatimen) - Image

Pelatih timnas Swiss Murat Yakin. (Instagram/@swissnatimen)

JawaPos.com - Murat Yakin tak hanya menjadi sorotan karena keberhasilannya membawa Swiss menembus perempat final Piala Dunia 2026. Menjelang duel melawan Argentina, pelatih 51 tahun itu justru ramai dibicarakan karena penampilannya yang dianggap karismatik.

Setelah kemenangan Swiss atas Kolombia, video yang menampilkan Yakin di TikTok ditonton lebih dari 660 ribu kali. Banyak warganet menjulukinya “silver fox”, yakni sebutan bagi pria paruh baya yang tetap tampil menawan.

Sebagian lainnya menyebut wajah Yakin seperti George Clooney maupun aktor Denmark, Mads Mikkelsen. Ada juga yang menilai Yakin memiliki aura layaknya bos kartel dalam film Hollywood.

“Pelatih Swiss itu sangat tampan. Bawa aku pulang ke Swiss,” tulis seorang kreator TikTok dikutip dari media Swiss, 20 Minuten.

Fenomena itu sebenarnya sudah muncul sejak Euro 2024. Namun, gaungnya semakin besar setelah Yakin mengantar Swiss mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1954. Yakin menanggapi pujian itu dengan santai.

“Saya harap istri saya tidak mendengar ini. Terima kasih atas semua komentarnya,” ucap Yakin. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Swiss: Kejar Victory buat Lionel Messi, Murat Yakin Melihat Celah - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Swiss: Kejar Victory buat Lionel Messi, Murat Yakin Melihat Celah

Sabtu, 11 Juli 2026 | 17.32 WIB

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina - Image
Sepak Bola Dunia

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Rabu, 8 Juli 2026 | 19.07 WIB

Dari Anak Keluarga Imigran Menjelma jadi Pelatih Hebat: Murat Yakın Bawa Swiss Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia! - Image
Piala Dunia 2026

Dari Anak Keluarga Imigran Menjelma jadi Pelatih Hebat: Murat Yakın Bawa Swiss Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia!

Jumat, 10 Juli 2026 | 02.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore