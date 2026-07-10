PM Israel Benjamin Netanyahu Dukung Argentina di Piala Dunia 2026, karena Lionel Messi?

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara blak-blakan mendukung Argentina di Piala Dunia 2026. Dia menjagokan tim berjuluk La Albiceleste itu bukan karena Lionel Messi, melainkan karena Presiden Argentina, Javier Milei.

Argentina berhasil melaju hingga babak perempat final Piala Dunia 2026. Tim arahan Lionel Scaloni itu mengamankan tiket tersebut setelah menang dramatis atas Mesir dengan skor akhir 3-2 di babak 16 besar.

Pertandingan tersebut cukup menyita perhatian, karena ada beberapa keputusan yang dibuat wasit dinilai kontroversial. Salah satu contohnya ketika wasit Francois Letexier menganulir gol Mostafa Zico, namun mengesahkan gol Enzo Fernandez.

Situasi tegang juga sempat terjadi setelah pertandingan juga. Pelatih Mesir, Hossem Hassan, sempat beradu mulut dengan fans Argentina yang membentangkan bendera Israel di dekat lorong masuk ke ruang ganti.

Argentina dan Israel sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat. Kedekatan ini didorong oleh hubungan politik yang erat antara Presiden Argentina saat ini, Javier Milei, dan Netanyahu.

Netanyahu pun mengaku mengikuti Argentina di Piala Dunia 2026. Dia secara terbuka memberikan dukungan kepada skuad La Albiceleste, karena memiliki hubungan dekat dengan Milei.

"Saya mengikuti Argentina. Tahu kenapa?" buka Netanyahu, dalam Mojo Podcast, dilansir dari 124news, Jumat (10/7/2026).

“Bukan (bukan karena Messi), bahkan sebelum itu. Mereka punya seorang presiden (Javier Milei) yang benar-benar luar biasa. Dia telah melakukan hal-hal menakjubkan bagi perekonomian negaranya dengan menerapkan sistem ekonomi pasar bebas. Kami senang berdiskusi soal itu,” sambungnya.

Perdana Menteri Israel itu menyebut Milei adalah sahabat dekat Israel. Selain itu, Argentina juga memiliki kedalaman skuad yang hebat sehingga membuat Netanyahu mendukung La Albiceleste.