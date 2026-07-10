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Risma Azzah Fatin
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.21 WIB

Asosiasi Sepak Bola Argentina Diselidiki FBI atas Dugaan Pencucian Uang

Lionel Messi (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com – Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) tengah menghadapi penyelidikan federal di Amerika Serikat terkait dugaan pencucian uang di tengah berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman International Bussiness Times pada Kamis (9/7), Penyelidikan dilakukan oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) dan jaksa federal untuk mengusut dugaan transaksi keuangan AFA melalui sistem perbankan Amerika.

Kasus tersebut mencuat ketika tim nasional Argentina sedang berjuang mempertahankan gelar juara dunia dan melaju ke babak perempat final.

Penyidik mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang, penipuan melalui transfer elektronik, serta pelanggaran perpajakan yang melibatkan aliran dana ratusan juta dolar Amerika Serikat. 

Penyelidikan turut mencakup aktivitas perusahaan TourProdEnter LLC yang ditunjuk AFA sebagai agen penagihan kontrak sponsor internasional.

Perusahaan tersebut diduga mengelola dana sedikitnya 260 juta dolar Amerika Serikat melalui sejumlah bank di Amerika Serikat, sementara sebagian transaksi masih dipertanyakan dasar ekonominya.

Selain penyelidikan di Amerika Serikat, AFA juga menghadapi persoalan hukum di Argentina. Sebelumnya, aparat penegak hukum menggeledah kantor pusat AFA, kompleks pelatihan Ezeiza, serta sejumlah klub sepak bola dalam penyelidikan kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan perusahaan keuangan Sur Finanzas.

Pengadilan banding Argentina juga menguatkan dakwaan terhadap Presiden AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia dan Bendahara Pablo Toviggino dalam perkara dugaan penahanan dana pensiun pekerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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