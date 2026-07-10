Lionel Scaloni Ungkap Perjuangan Sang Ayah yang Mengubah Mimpi Bocah Desa Menjadi Juara Piala Dunia

JawaPos.com - Kesuksesan Lionel Scaloni membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 bukan hanya hasil kerja keras di pinggir lapangan.

Di balik pencapaian besar itu, ada kisah sederhana tentang pengorbanan seorang ayah yang terus mendorong putranya mengejar mimpi sejak masih tinggal di desa kecil.

Scaloni mengenang masa kecilnya di Pujato, Argentina, saat sepak bola belum menjadi sesuatu yang menjanjikan.

Ketika berusia 13 tahun, ia sudah memiliki mimpi besar untuk suatu hari tampil di Piala Dunia, meski lingkungan sekitarnya tidak banyak membicarakan hal tersebut.

Dalam sebuah cerita yang ia bagikan, Scaloni mengatakan lapangan pertamanya bukan stadion megah, melainkan sebuah garasi di rumah.

Meski saat itu membela akademi Newell's Old Boys, ia selalu mengenakan kaus Timnas Argentina sebagai simbol impian yang ingin diwujudkan.

Sosok yang paling berperan menjaga mimpi itu tetap hidup adalah sang ayah. Setiap hari, ayahnya bekerja keras sebagai sopir truk pengangkut batu dengan jam kerja yang panjang. Namun kelelahan tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti mendampingi putranya berlatih.

"Ayahku baru pulang setelah mengemudikan truk penuh batu selama 10 jam, dan meski begitu dia turun dan berkata padaku, 'Ayo kita latihan, tidak ada waktu yang boleh disia-siakan'," kenang Scaloni.