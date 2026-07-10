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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.39 WIB

Prediksi Skor Argentina vs Swiss di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Diuji Tembok Kukuh Nati Demi Tiket Semifinal 

Lionel Messi memimpin Argentina menghadapi Swiss pada perempat final Piala Dunia 2026 demi mengamankan tiket menuju semifinal. (Instagram @leomessi) - Image

Lionel Messi memimpin Argentina menghadapi Swiss pada perempat final Piala Dunia 2026 demi mengamankan tiket menuju semifinal. (Instagram @leomessi)

JawaPos.com — Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Arrowhead Stadium, Kansas City, Minggu (12/7/2026) pukul 08.00 WIB.

Sang juara bertahan diunggulkan lolos ke semifinal, tetapi harus melewati ujian berat dari Swiss yang tampil disiplin dan baru kembali menembus delapan besar setelah 72 tahun.

Argentina datang dengan modal kemenangan dramatis sepanjang fase gugur. Sebaliknya, Swiss menunjukkan konsistensi permainan yang membuat mereka layak menjadi salah satu kuda hitam paling berbahaya di turnamen kali ini.

Argentina Masih Bergantung pada Magis Lionel Messi

Perjalanan Argentina menuju perempat final tidak berjalan semudah yang diperkirakan. Tim asuhan Lionel Scaloni bahkan harus berjuang hingga menit-menit akhir untuk mengamankan tiket delapan besar.

Saat menghadapi Mesir di babak 16 besar, Argentina sempat tertinggal 0-2 sebelum bangkit secara luar biasa.

Lionel Messi yang sempat gagal mengeksekusi penalti kemudian mencatat assist untuk Cristian Romero, mencetak gol penyeimbang, dan membuka jalan bagi Enzo Fernandez yang memastikan kemenangan 3-2.

Sebelumnya, Albiceleste juga dipaksa bermain hingga babak tambahan saat menghadapi debutan Cape Verde.

Gol bunuh diri Diney menjadi pembeda dalam kemenangan 3-2 yang memastikan Argentina melanjutkan langkah di Piala Dunia 2026.

Meski selalu menang dalam lima pertandingan terakhir, lini belakang Argentina mulai menjadi sorotan.

Editor: Banu Adikara
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