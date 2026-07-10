Inggris Krisis Bek Kanan Jelang Hadapi Norwegia di Piala Dunia 2026, Thomas Tuchel Berharap Pada Siapa?

Jarell Quansah belum bisa membela timnas Inggris. (IMAGO / PA Images)
JawaPos.com — Tim nasional Inggris dilanda krisis bek kanan dalam persiapan mereka menghadapi Norwegia di babak delapan besar Piala Dunia 2026, akhir pekan ini.
Masalah bek kanan The Three Lions semakin parah jelang laga di Hard Rock Stadium, Miami setelah Jarell Quansah mendapat kartu merah dalam laga kontra Meksiko di babak 16 besar.
Dengan Jarell Quansah dipastikan absen, Pelatih Inggris Thomas Tuchel kini berharap banyak pada Reece James dan Djed Spence. Masalahnya, kedua pemain ini masih dalam proses pemulihan cedera.
James yang belum bermain sejak mengalami cedera hamstring dalam hasil imbang 0-0 melawan Ghana di fase grup bahkan dilaporkan absen latihan pada hari Rabu waktu AS.
Karena masih ada tanda tanya terkait kebugaran Reece James dan Djed Spence, Inggris kini mempertimbangkan memainkan Ezri Konsa sebagai bek kanan saat menghadapi Erling Haaland dan kawan-kawan.
Meski sepanjang turnamen bermain sebagai bek tengah, pemain Aston Villa itu selama ini memang dikenal juga bisa bermain di sisi kanan. Dan jika opsi ini terpaksa dipilih Tuchel, John Stones akan menggantikannya sebagai bek tengah.
Tapi masalah akan muncul lagi di sektor pertahanan jika Marc Guehi ternyata juga mengalami kendala kebugaran. Menurut laporan Sky Sports, bek tengah Manchester City itu juga absen latihan bersama rekan-rekannya tengah pekan kemarin.
Selain Marc Guehi dan Reece James, gelandang tim Tiga Singa, Declan Rice juga berlatih terpisah. Pemain Arsenal itu saat ini sedang berusaha mengatasi masalah saraf yang memengaruhi punggung dan hamstringnya.
Sebelumnya, Guehi dan Rice bermain penuh saat Inggris yang bermain dengan 10 orang mengalahkan Meksiko. Jordan Henderson sementara itu sudah dipastikan absen setelah menjalani operasi pergelangan tangan akibat cedera saat merayakan kemenangan atas Meksiko.
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