Prediksi Skor Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Mengancam, The Three Lions Dijagokan ke Semifinal

JawaPos.com — Norwegia akan menghadapi Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Duel yang disiarkan langsung TVRI dan layanan streaming ini menjadi penentu satu tiket menuju semifinal, dengan Inggris lebih diunggulkan meski Norwegia datang membawa kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Brasil.

Mampukah Norwegia Melanjutkan Kejutan? Norwegia datang ke babak delapan besar dengan modal luar biasa setelah menumbangkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Stale Solbakken semakin percaya diri menghadapi salah satu favorit juara.

Kesempatan mencetak sejarah juga terbuka lebar bagi Norwegia. Jika mampu menyingkirkan Inggris, mereka akan menembus semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Kondisi skuad Norwegia juga berada dalam situasi ideal. Tidak ada laporan cedera serius sehingga Solbakken diperkirakan tetap mempertahankan komposisi terbaiknya.

Erling Haaland masih menjadi ancaman utama di lini depan setelah mengoleksi tujuh gol sepanjang turnamen. Ketajamannya akan didukung kreativitas Martin Odegaard serta kecepatan Antonio Nusa dalam membangun serangan balik.

Norwegia diperkirakan bermain lebih sabar dengan menunggu di area pertahanan sendiri sebelum melancarkan transisi cepat. Strategi tersebut terbukti efektif ketika mereka mengalahkan Brasil pada fase gugur.

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