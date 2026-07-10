Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 10 Juli 2026 | 20.22 WIB

Prediksi Skor Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Mengancam, The Three Lions Dijagokan ke Semifinal

Erling Haaland menjadi sorotan utama dalam duel Norwegia melawan Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget) - Image

Erling Haaland menjadi sorotan utama dalam duel Norwegia melawan Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget)

JawaPos.com — Norwegia akan menghadapi Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Duel yang disiarkan langsung TVRI dan layanan streaming ini menjadi penentu satu tiket menuju semifinal, dengan Inggris lebih diunggulkan meski Norwegia datang membawa kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Brasil.

Mampukah Norwegia Melanjutkan Kejutan?

Norwegia datang ke babak delapan besar dengan modal luar biasa setelah menumbangkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Stale Solbakken semakin percaya diri menghadapi salah satu favorit juara.

Kesempatan mencetak sejarah juga terbuka lebar bagi Norwegia. Jika mampu menyingkirkan Inggris, mereka akan menembus semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Kondisi skuad Norwegia juga berada dalam situasi ideal. Tidak ada laporan cedera serius sehingga Solbakken diperkirakan tetap mempertahankan komposisi terbaiknya.

Erling Haaland masih menjadi ancaman utama di lini depan setelah mengoleksi tujuh gol sepanjang turnamen. Ketajamannya akan didukung kreativitas Martin Odegaard serta kecepatan Antonio Nusa dalam membangun serangan balik.

Norwegia diperkirakan bermain lebih sabar dengan menunggu di area pertahanan sendiri sebelum melancarkan transisi cepat. Strategi tersebut terbukti efektif ketika mereka mengalahkan Brasil pada fase gugur.

Baca Juga: Harry Kane Ingin Wawancara ala Mickey Mouse Terus Dikenang, Suara Kapten Inggris Sudah Pulih

Inggris Ingin Putus Kutukan Perempat Final

Inggris melangkah ke babak perempat final setelah melewati laga dramatis melawan Meksiko. Tim asuhan Thomas Tuchel menang 3-2 dan kembali menunjukkan mental kuat saat berada di bawah tekanan.

The Three Lions juga membawa tren positif dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Catatan tersebut menjadi modal penting menghadapi Norwegia yang sedang menikmati performa terbaiknya.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Penggawa Inggris Sebut Faktor Pengalaman akan Jadi Penentu Kemenangan Lawan Norwegia - Image
Piala Dunia 2026

Penggawa Inggris Sebut Faktor Pengalaman akan Jadi Penentu Kemenangan Lawan Norwegia

Jumat, 10 Juli 2026 | 18.36 WIB

Harry Kane Ingin Wawancara ala Mickey Mouse Terus Dikenang, Suara Kapten Inggris Sudah Pulih - Image
Piala Dunia 2026

Harry Kane Ingin Wawancara ala Mickey Mouse Terus Dikenang, Suara Kapten Inggris Sudah Pulih

Jumat, 10 Juli 2026 | 17.26 WIB

Pidato Legendaris Bjorge Lillelien! 3 Fakta Rivalitas Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Pidato Legendaris Bjorge Lillelien! 3 Fakta Rivalitas Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026

Kamis, 9 Juli 2026 | 19.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore