Kabar Buruk untuk Inggris! Marc Guehi dan Declan Rice Terancam Absen Lawan Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris mendapat kabar kurang menggembirakan jelang menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Bek andalan Marc Guehi dikabarkan mengalami cedera hamstring sehingga diragukan tampil pada laga krusial tersebut.

Cedera itu menjadi pukulan bagi The Three Lions. Pasalnya, Guehi selalu menjadi pilihan utama pelatih Thomas Tuchel dan tampil konsisten mengawal lini pertahanan Inggris sepanjang turnamen.

Masalah bermula seusai laga babak 16 besar melawan Meksiko. Bek berusia 25 tahun itu mengeluhkan rasa tidak nyaman pada paha. Awalnya, tim medis menduga keluhan tersebut hanya akibat kelelahan setelah pertandingan berintensitas tinggi.

Namun, pemeriksaan lanjutan mengungkap adanya cedera hamstring. Akibatnya, Guehi berpotensi melewatkan sesi latihan terakhir dan masih berpacu dengan waktu untuk memulihkan kondisinya sebelum menghadapi Norwegia.

Jika Guehi gagal pulih, Tuchel harus menyiapkan alternatif di jantung pertahanan. John Stones dan Dan Burn menjadi dua kandidat terkuat untuk menggantikan posisinya.

Keduanya tampil cukup solid saat masuk sebagai pemain pengganti ketika Inggris menyingkirkan Meksiko. Saat itu, The Three Lions harus bermain dengan 10 pemain setelah Jarell Quansah menerima kartu merah. Meski berada di bawah tekanan, Stones dan Burn mampu membantu tim mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

"Ia mungkin tidak dapat bergabung dengan rekan-rekan setimnya pada hari Jumat untuk latihan, sehingga posisinya sebagai starter terancam. Declan Rice juga dilaporkan sedang berjuang melawan penyakit yang membuatnya absen selama dua hari berturut-turut dari latihan," tulisan laporan The Sun.

Inggris juga mendapat kabar kurang ideal dari lini tengah. Declan Rice dilaporkan mengalami gangguan kesehatan sehingga harus melewatkan dua sesi latihan terakhir.

Di sisi lain, Tuchel menerima kabar positif setelah Reece James kembali mengikuti latihan penuh usai pulih dari cedera. Kehadiran bek kanan itu memberi tambahan opsi bagi pelatih asal Jerman tersebut untuk menyusun komposisi terbaik.