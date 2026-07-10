Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 10 Juli 2026 | 17.26 WIB

Harry Kane Ingin Wawancara ala Mickey Mouse Terus Dikenang, Suara Kapten Inggris Sudah Pulih

Harry Kane (kanan) masih menjadi andalan Inggris. (Dok. FA) - Image

Harry Kane (kanan) masih menjadi andalan Inggris. (Dok. FA)

JawaPos.com - Kapten sekaligus bomber Inggris Harry Kane disamakan dengan tokoh kartun Mickey Mouse. Bermula saat Kane diwawancarai setelah dia memimpin The Three Lions –julukan Inggris– mengalahkan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia (6/7).

Ketika ditanya soal hasil laga, Kane menjawab: ”Itu adalah laga yang gila”. Sial bagi Kane, suaranya terdengar seperti Mickey Mouse, serak dan sangat tipis.

Bomber Bayern Munchen tersebut ternyata kehabisan suara akibat euforia selebrasi ditambah terlalu keras dan lepas saat menyanyikan Wonderwall bersama fans.

Kemarin (9/7), melalui video yang diunggah di Instagram, Kane menunjukkan kalau suaranya sudah pulih.

”Seperti yang kalian dengar, suara saya telah kembali,” ucapnya sembari terkekeh.

Kane menyadari sesi wawancara ala Mickey Mouse-nya viral dan menjadi bahan candaan di seluruh dunia. Meski begitu, dia sama sekali tidak marah dan malah sebaliknya.

”Aku harap wawancara itu akan terus dikenang. Senang melihat semua orang bisa tertawa karena sesi wawancara tersebut,” tutur pencetak enam gol di Piala Dunia 2026 itu. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Meksiko Ganti Pelatih usai Kalah di Piala Dunia 2026, Rafael Marquez Naik Pangkat Gantikan Javier Aguirre - Image
Piala Dunia 2026

Meksiko Ganti Pelatih usai Kalah di Piala Dunia 2026, Rafael Marquez Naik Pangkat Gantikan Javier Aguirre

Jumat, 10 Juli 2026 | 17.23 WIB

Jordan Henderson Cedera saat Rayakan Kemenangan, Thomas Tuchel Terapkan Aturan Baru di Timnas Inggris - Image
Piala Dunia 2026

Jordan Henderson Cedera saat Rayakan Kemenangan, Thomas Tuchel Terapkan Aturan Baru di Timnas Inggris

Jumat, 10 Juli 2026 | 02.49 WIB

Preview Inggris vs Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026: Tiga Pemain Inti Absen Latihan! - Image
Piala Dunia 2026

Preview Inggris vs Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026: Tiga Pemain Inti Absen Latihan!

Jumat, 10 Juli 2026 | 01.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore