Harry Kane Ingin Wawancara ala Mickey Mouse Terus Dikenang, Suara Kapten Inggris Sudah Pulih

JawaPos.com - Kapten sekaligus bomber Inggris Harry Kane disamakan dengan tokoh kartun Mickey Mouse. Bermula saat Kane diwawancarai setelah dia memimpin The Three Lions –julukan Inggris– mengalahkan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia (6/7).

Ketika ditanya soal hasil laga, Kane menjawab: ”Itu adalah laga yang gila”. Sial bagi Kane, suaranya terdengar seperti Mickey Mouse, serak dan sangat tipis.

Bomber Bayern Munchen tersebut ternyata kehabisan suara akibat euforia selebrasi ditambah terlalu keras dan lepas saat menyanyikan Wonderwall bersama fans.

Kemarin (9/7), melalui video yang diunggah di Instagram, Kane menunjukkan kalau suaranya sudah pulih.

”Seperti yang kalian dengar, suara saya telah kembali,” ucapnya sembari terkekeh.

Kane menyadari sesi wawancara ala Mickey Mouse-nya viral dan menjadi bahan candaan di seluruh dunia. Meski begitu, dia sama sekali tidak marah dan malah sebaliknya.