Penggawa Inggris Sebut Faktor Pengalaman akan Jadi Penentu Kemenangan Lawan Norwegia

Harry Kane (kiri) dan Jude Bellingham (kanan) menjadi pencetal gol bagi Inggris saat kalahkan Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mengukir tiga rekor baru (Instagram.com/@england)
JawaPos.com - Bek kiri tim nasional Inggris Nico O'Reilly menyebut pengalaman timnya di Piala Dunia akan membantu mereka mengalahkan Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat (AS), Minggu (12/7) pukul 04.00 WIB.
Di laga nanti, Inggris yang pernah menjadi juara pada 1966, berambisi mengamankan tiket ke semifinal kedua kalinya dalam delapan tahun terakhir setelah mencapainya pada 2018 di Rusia.
"Banyak pemain senior dan berpengalaman. Tentu saja mereka membantu kami, memberi nasihat, meminta kami tetap tenang, dan membantu kami sebisa mungkin," kata O'Reilly yang akan menghadapi rekan setimnya di Manchester City yaitu Erling Haaland di laga nanti, dikutip dari laman resmi tim nasional Inggris, Jumat.
Laga melawan Norwegia akan menjadi penampilan ketiga Inggris secara beruntun di babak perempat final Piala Dunia. Sebelumnya mereka mengalahkan Swedia pada 2018, lalu tersingkir dari Prancis pada 2022.
Jordan Pickford, John Stones, Jordan Henderson, Marcus Rashford, dan Harry Kane merupakan bagian dari skuad 2018, sementara delapan pemain dalam skuad The Three Lions saat ini juga pernah merasakan kekalahan di perempat final bersama tim asuhan Gareth Southgate empat tahun lalu.
O'Reilly menilai pengalaman tersebut, baik manis maupun pahit, akan menjadi modal berharga mengalahkan Norwegia yang baru saja kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun absen.
"Kami memiliki banyak pemain yang pernah berada dalam situasi seperti ini, pernah bermain di perempat final sebelumnya," ujar O'Reilly.
Saat ditanya mengenai sosok pemimpin di dalam skuad, nama Harry Kane langsung muncul di benak O'Reilly. Menurutnya, pemain 32 tahun itu adalah sosok penting di dalam maupun di luar lapangan.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina