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Antara
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.48 WIB

De Ketelaere Sebut Belgia akan Hadapi Spanyol dengan Percaya Diri

Pemain tim nasional Belgia Charles De Ketelaere. (X/FIFAWorldCup) - Image

Pemain tim nasional Belgia Charles De Ketelaere. (X/FIFAWorldCup)

JawaPos.com - Pemain tim nasional Belgia Charles De Ketelaere mengatakan timnya percaya diri menghadapi tim nasional Spanyol pada perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Sabtu (11/7) pukul 02.00 WIB.

Kepercayaan diri ini datang setelah Belgia baru saja menyingkirkan salah satu tuan rumah AS dengan skor 4-1 pada babak 16 besar yang digelar di Stadion Seattle, Selasa.

"Ada begitu banyak hal positif yang bisa kami ambil dari pertandingan ini, baik sebagai tim maupun secara pribadi. Kami akan menghadapi Spanyol dengan penuh kepercayaan diri," kata De Ketelaere, yang mencetak dua gol dalam kemenangan timnya itu, dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu.

Gol pertama De Ketelaere di Piala Dunia 2026, sekaligus juga yang pertama dalam keikutsertaan di turnamen ini dalam dua edisi, datang pada menit kesembilan saat menyambut umpan silang Nicolas Raskin.

Ia kemudian membawa timnya berbalik memimpin 2-1 melalui gol sundulan pada menit ke-33 saat memanfaatkan umpan crossing Leandro Trossard.

Pemain Atalanta itu mengakui bahwa dua golnya itu adalah momen terbaik dalam kariernya. Dengan ini, maka De Ketelaere sudah mengemas delapan gol dan empat assist dari 34 penampilannya untuk negaranya sejak debutnya pada November 2020.

"Rasanya luar biasa bisa tampil seperti ini di fase gugur. Ini benar-benar spesial. Saya sangat senang kami lolos ke babak berikutnya. Ini jelas menjadi momen terbaik dalam karier saya sejauh ini," ujar De Ketelaere.

Keputusan Rudi Garcia memainkan De Ketelaere dibanding Romelu Lukaku sejak menit awal bukan satu-satunya perjudian yang berbuah manis di laga ini. Pasalnya, Dodi Lukebakio dan Nicolas Raskin juga tampil mengesankan setelah dipilih sebagai starter menggantikan Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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