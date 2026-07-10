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Risma Azzah Fatin
Jumat, 10 Juli 2026 | 13.58 WIB

Norwegia Tepis Isu Alami Wabah Virus Jelang Duel Krusial pada Perempat Final Piala Dunia FIFA 2026

Erling Haaland (Bein Sports) - Image

Erling Haaland (Bein Sports)

JawaPos.com - Norwegia menepis kekhawatiran terkait isu penyebaran penyakit di dalam skuad menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia melawan Inggris.

Dilansir dari lamab Bein Sports pada Kamis (9/7), Rumor tersebut mencuat setelah kemenangan Norwegia atas Brasil pada babak 16 besar dan memunculkan spekulasi mengenai kondisi fisik sejumlah pemain.

Namun, tim medis memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi sehat dan siap menjalani pertandingan penting tersebut.

Dokter tim Norwegia, Ola Sand, menegaskan bahwa tidak ada penyebaran virus di dalam skuad. Menurutnya, beberapa gangguan kesehatan ringan yang dialami pemain selama turnamen merupakan hal yang wajar mengingat rombongan telah melakukan perjalanan panjang selama beberapa pekan. 

Sand juga memastikan seluruh pemain telah pulih dan siap diturunkan saat menghadapi Inggris.

Sebelumnya, pelatih Ståle Solbakken mengakui beberapa pemain sempat mengalami gejala menyerupai flu. Kondisi tersebut dialami antara lain oleh Jørgen Strand Larsen dan Marcus Pedersen, tetapi tidak disebabkan oleh wabah penyakit di dalam tim.

Solbakken menilai jadwal perjalanan yang padat, penerbangan jarak jauh, pergantian hotel, serta penggunaan pendingin ruangan menjadi penyebab utama menurunnya kondisi fisik pemain.

Setelah dipastikan bebas dari masalah kesehatan, Norwegia kini memusatkan perhatian pada persiapan menghadapi Inggris. Selain kekuatan lawan, kondisi cuaca di Miami diperkirakan menjadi tantangan tersendiri karena suhu dapat mencapai 35 derajat Celsius disertai potensi badai petir saat pertandingan berlangsung.

Editor: Novia Tri Astuti
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