Preview Belgia vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Rudi Garcia Tegaskan Setan Merah Siap Tampilkan Penampilan Terbaik

Pelatih Belgia, Rudi Garcia. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Belgia Rudi Garcia menegaskan tim asuhannya siap menampilkan penampilan terbaik ketika menghadapi Spanyol pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion SoFi, Inglewood, Sabtu (11/7) pukul 02.00 WIB, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi FIFA, Jumat, Garcia menjelaskan tim asuhannya dalam kondisi baik dan performa skuad Belgia terus menunjukkan perkembangan positif seiring waktu.

"Kondisi kami baik, dan jika kami terus menunjukkan peningkatan, kami berharap bisa menampilkan performa terbaik saat melawan Spanyol, sesuatu yang pastinya kami butuhkan," ujar Garcia.

Mantan pelatih AS Roma itu menegaskan jika Belgia harus menunjukkan kepercayaan diri ketika menghadapi Spanyol dan itu akan modal penting bagi Kevin De Bruyne serta kolega.

Garcia tentu menyadari Spanyol bukanlah lawan yang mudah untuk diatasi, namun dirinya sama sekali tidak memiliki keraguan dengan kemampuan yang dimiliki Belgia.

"Spanyol jelas merupakan tim yang lebih diunggulkan. Mereka adalah juara (UEFA) EURO terakhir dan tim berkualitas tinggi, namun kami tidak akan merasa rendah diri," jelas Garcia.

"Kami tahu mereka tim yang hebat, tetapi kami juga memiliki kekuatan yang bisa kami tunjukkan. Kami bertekad untuk memberikan perlawanan sengit hingga titik di mana kami berharap bisa menyingkirkan mereka," tambah dia.

Garcia melanjutkan jika Belgia ingin kembali mencapai babak semifinal seperti yang dilakukan pada Piala Dunia 2018 dan kini satu-satunya cara mengulangi pencapaian tersebut adalah mengalahkan Spanyol.