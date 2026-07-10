Prediksi Susunan Pemain Belgia vs Spanyol: Romelu Lukaku Minta Main Sempurna di Perempat Final Piala Dunia 2026

Penyerang timnas Belgia Romelu Lukaku.(Instagram @belgianreddevils)
JawaPos.com - Romelu Lukaku meminta Timnas Belgia tampil sempurna saat menghadapi Spanyol pada perempat final Piala Dunia 2026. Penyerang Napoli itu menilai La Furia Roja merupakan tim yang sangat komplet sehingga Belgia harus bermain tanpa celah demi mengamankan tiket ke semifinal.
Lukaku menilai Spanyol merupakan salah satu tim terkuat di turnamen dengan materi pemain yang lengkap dan berkualitas. Karena itu, Belgia dituntut bermain tanpa kesalahan jika ingin lolos ke semifinal.
"Spanyol adalah tim yang sangat tangguh yang telah bermain dengan formula yang sama sejak 2018. Spanyol adalah tim yang sangat lengkap karena mereka sangat kuat dan memiliki pemain yang sangat cerdas. Itulah mengapa kami harus memainkan pertandingan yang sempurna," kata Lukaku dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip dari Mundo Deportivo, Jumat (10/7).
Penyerang berusia 33 tahun itu optimistis Belgia memiliki modal untuk menyingkirkan Spanyol. Menurutnya, seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental.
"Kami sangat siap dan memiliki sumber daya untuk bersaing. Kami dalam kondisi fisik dan mental yang prima untuk menghadapi tantangan ini," ujar Lukaku.
Sepanjang Piala Dunia 2026, Lukaku baru sekali menjadi starter, yakni saat Belgia menghadapi Iran. Meski demikian, ia sudah mencetak tiga gol dan tetap berusaha memberikan kontribusi maksimal bagi tim.
"Memang sulit, tetapi saya ingin tahu apa yang bisa saya berikan kepada tim. Saya ingin berkontribusi sebanyak mungkin di dalam dan di luar lapangan. Saya bisa memberikan dampak di lapangan, mengurangi frustrasi. Ini tentang tim secara keseluruhan," jelasnya.
Lukaku juga menegaskan bahwa jumlah gol bukanlah prioritas utamanya. Baginya, kepentingan Timnas Belgia selalu berada di atas pencapaian individu.
"Ini bukan tentang apa yang saya inginkan, tetapi apa yang dibutuhkan tim nasional. Itulah sumber motivasi saya selama beberapa tahun terakhir. Saya memikirkan tim nasional terlebih dahulu, lalu diri saya sendiri," pungkas Lukaku.
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Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, diperkirakan tidak akan mengubah susunan pemain yang sukses mengalahkan Portugal pada babak 16 besar. Berdasarkan prediksi FotMob, Mikel Oyarzabal masih akan menjadi ujung tombak dengan dukungan Lamine Yamal di lini serang.
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