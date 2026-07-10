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Antara
Jumat, 10 Juli 2026 | 17.05 WIB

Mbappe Kembali Salip Messi! 8 Gol dan 3 Assist Bikin Superstar Prancis Pimpin Klasemen Sementara Sepatu Emas Piala Dunia 2026

Kylian Mbappe mencetak gol penalti yang memastikan kemenangan 1-0 Prancis atas Paraguay sekaligus mengantar Les Bleus melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance) - Image

Kylian Mbappe mencetak gol penalti yang memastikan kemenangan 1-0 Prancis atas Paraguay sekaligus mengantar Les Bleus melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com - Penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe kembali mengambil alih posisi puncak perburuan Sepatu Emas adidas pada Piala Dunia 2026 setelah membukukan delapan gol dan tiga umpan yang menghasilkan gol (assist).

Berdasarkan laporan top skor sementara Piala Dunia 2026 dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta, Jumat, Mbappe naik ke posisi pertama daftar pencetak gol terbanyak setelah menambah satu gol dan satu assist saat menumbangkan Maroko.

Striker berusia 27 tahun itu menggeser kapten Argentina Lionel Messi yang turun ke peringkat kedua dengan koleksi delapan gol dan satu assist.

Gol dan assist yang dicetak Mbappe turut mengantar Les Bleus memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-0 untuk melaju ke babak semifinal kompetisi sepak bola terbesar di dunia itu.

Sedangkan peringkat ketiga top skor sementara masih menjadi milik penyerang tajam Norwegia Erling Haaland yang membukukan tujuh gol.

Kemudian, striker Inggris Harry Kane membayangi di peringkat keempat dengan torehan enam gol dan satu assist.

Sementara, pemain sayap Prancis Ousmane Dembele yang menambah satu gol dalam laga melawan Maroko naik ke peringkat kelima dengan mengumpulkan lima gol dan dua assist.

Sejumlah pemain lain yang masih bersaing dalam perburuan Sepatu Emas yaitu penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal yang menghuni peringkat ketujuh dengan empat gol dan satu assist, gelandang Inggris Jude Bellingham di peringkat kesembilan dengan empat gol dan satu assist.

Selain itu, gelandang Swiss Johan Manzambi di peringkat ke-12 dengan tiga gol dan dua assist, serta bomber andalan Belgia Romelu Lukaku di peringkat ke-13 dengan tiga gol dan satu assist.

Editor: Banu Adikara
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