Fakta-fakta Rumor Perselingkuhan Lionel Messi: The GOAT Akhirnya Buka Suara, Bantah Isu dengan Sofia Martinez

JawaPos.com — Rumor perselingkuhan yang menyeret Lionel Messi dan jurnalis Argentina Sofia Martinez akhirnya dijawab langsung di sela Piala Dunia 2026. Kapten Argentina itu membantah isu yang beredar luas di media sosial, sementara Martinez menegaskan tuduhan tersebut sama sekali tidak benar.

Bagaimana Lionel Messi Menanggapi Rumor Perselingkuhan?

Rumor hubungan spesial antara Lionel Messi dan Sofia Martinez menjadi sorotan setelah keduanya kembali bertemu usai laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde (Cape Verde).

Pada 8 Juli, media Inggris The Mirror melaporkan Messi menghampiri Martinez di mixed zone seusai pertandingan. Di depan awak media, Messi memeluk sang jurnalis sebelum menanggapi rumor yang beredar dengan senyuman.

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Messi memilih menjawab isu tersebut secara santai, bukan menghindarinya.

"Kalau saya melihatmu, orang bertanya kenapa saya melihat. Kalau saya menyapa, mereka bertanya kenapa saya menyapa," ujar Messi, merespons berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial.

Pernyataan tersebut menjadi bantahan langsung dari sang megabintang terhadap rumor yang selama beberapa waktu beredar tanpa bukti.

Sikap Messi juga menunjukkan keinginannya menghentikan berbagai spekulasi yang terus dikaitkan dengan kehidupan pribadinya.