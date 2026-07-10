Alasan Lionel Messi Lebih Suka Jalan Kaki daripada Berlari Saat Bertanding 

JawaPos.com - Di usianya yang sudah menginjak 39 tahun, Lionel Messi masih menjadi salah satu pemain paling menentukan di Piala Dunia 2026. Meski tak lagi memiliki mobilitas seperti saat muda, kapten Argentina itu tetap tampil luar biasa dengan torehan tujuh gol dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.

Namun, ada satu hal yang terus menarik perhatian. Dalam hampir setiap pertandingan, Messi lebih sering terlihat berjalan santai dibanding berlari. Sekilas, ia tampak tidak terlibat dalam permainan, tetapi justru di momen-momen itulah ia sering menghadirkan aksi yang mengubah jalannya pertandingan.

Kebiasaan tersebut ternyata bukan karena faktor usia semata, melainkan bagian dari strategi yang telah lama diterapkannya.

Melansir Sport Bible, dalam sebuah wawancara bersama Clank Media, Messi mengaku memang sejak kecil tidak menyukai berlari tanpa tujuan.

"Ketika saya berada di Newell's, ada dua atau tiga kali seminggu kami disuruh berlari mengelilingi lapangan. Saya biasa bersembunyi di balik pohon. Berlari tanpa bola bukanlah keahlian saya."

Peraih delapan Ballon d'Or itu menjelaskan bahwa saat berjalan, ia justru memanfaatkan waktu untuk membaca permainan secara menyeluruh.

"Saya selalu sangat kritis terhadap diri sendiri. Saya adalah orang pertama yang tahu apa yang saya lakukan dengan benar dan apa yang saya lakukan salah."

"Saat berjalan, saya menganalisis posisi lawan, bagaimana kita berdiri ketika tidak menguasai bola, bagaimana menjauh dari penjaga, dan mampu memulai serangan balik."

Messi juga mengaku tidak pernah terobsesi dengan statistik fisik seperti jarak tempuh atau data GPS.