Alasan Lionel Messi Lebih Suka Jalan Kaki daripada Berlari Saat Bertanding 

Lionel Messi. (Istimewa)
JawaPos.com - Di usianya yang sudah menginjak 39 tahun, Lionel Messi masih menjadi salah satu pemain paling menentukan di Piala Dunia 2026. Meski tak lagi memiliki mobilitas seperti saat muda, kapten Argentina itu tetap tampil luar biasa dengan torehan tujuh gol dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen.
Namun, ada satu hal yang terus menarik perhatian. Dalam hampir setiap pertandingan, Messi lebih sering terlihat berjalan santai dibanding berlari. Sekilas, ia tampak tidak terlibat dalam permainan, tetapi justru di momen-momen itulah ia sering menghadirkan aksi yang mengubah jalannya pertandingan.
Kebiasaan tersebut ternyata bukan karena faktor usia semata, melainkan bagian dari strategi yang telah lama diterapkannya.
Melansir Sport Bible, dalam sebuah wawancara bersama Clank Media, Messi mengaku memang sejak kecil tidak menyukai berlari tanpa tujuan.
"Ketika saya berada di Newell's, ada dua atau tiga kali seminggu kami disuruh berlari mengelilingi lapangan. Saya biasa bersembunyi di balik pohon. Berlari tanpa bola bukanlah keahlian saya."
Peraih delapan Ballon d'Or itu menjelaskan bahwa saat berjalan, ia justru memanfaatkan waktu untuk membaca permainan secara menyeluruh.
"Saya selalu sangat kritis terhadap diri sendiri. Saya adalah orang pertama yang tahu apa yang saya lakukan dengan benar dan apa yang saya lakukan salah."
"Saat berjalan, saya menganalisis posisi lawan, bagaimana kita berdiri ketika tidak menguasai bola, bagaimana menjauh dari penjaga, dan mampu memulai serangan balik."
Messi juga mengaku tidak pernah terobsesi dengan statistik fisik seperti jarak tempuh atau data GPS.
"Saya tidak terlalu memperhatikan GPS, statistik, atau data. Saya tidak pernah peduli berapa banyak saya berlari dalam sebuah pertandingan."
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina