Jelang Argentina vs Mesir, Lionel Scaloni Akui Siap Jika Bertemu Spanyol pada Final Piala Dunia 2026

Lionel Scaloni (Bein Sports)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, tidak menampik bahwa partai final melawan Spanyol akan menjadi laga yang menarik di Piala Dunia 2026.
Namun, ia menegaskan bahwa pembicaraan soal final masih terlalu jauh karena Argentina harus lebih dulu melewati tantangan berat menghadapi Mesir di babak 16 besar.
Pernyataan tersebut disampaikan Scaloni dalam konferensi pers sehari sebelum pertandingan melawan Mesir. Menurutnya, turnamen kali ini berjalan sangat kompetitif sehingga belum ada satu tim pun yang benar-benar mendominasi.
Scaloni mengakui Spanyol menjadi salah satu tim yang menunjukkan perkembangan paling konsisten sejak fase grup. Ia melihat La Roja terus meningkatkan kualitas permainan dari pertandingan ke pertandingan.
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Meski begitu, pelatih berusia 48 tahun tersebut enggan menyebut Spanyol sebagai favorit utama juara.
Baginya, kondisi Piala Dunia 2026 sangat berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
Faktor perjalanan yang panjang, cuaca panas, kualitas lapangan, hingga padatnya jadwal pertandingan membuat seluruh peserta menghadapi tantangan yang sama.
Hal itu membuat performa sejumlah tim unggulan belum benar-benar mencapai level terbaik.
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"Saya tentu mau jika finalnya mempertemukan Argentina dengan Spanyol. Tetapi perjalanan menuju ke sana masih sangat panjang. Kami dan mereka masih harus melewati banyak pertandingan yang tidak mudah," ujar Scaloni.
Ia mencontohkan hasil mengejutkan yang menimpa Brasil. Menurutnya, tersingkirnya Selecao dari Norwegia menjadi bukti bahwa tidak ada tim yang benar-benar aman di turnamen ini.
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