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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 10 Juli 2026 | 14.17 WIB

Hasil Prancis vs Maroko 2-0 di Piala Dunia 2026: Mbappe Bangkit dari Gagal Penalti, Les Bleus Jadi Tim Pertama ke Semifinal

Kylian Mbappe mencetak gol pembuka saat Prancis mengalahkan Maroko 2-0 untuk memastikan tiket semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance) - Image

Kylian Mbappe mencetak gol pembuka saat Prancis mengalahkan Maroko 2-0 untuk memastikan tiket semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com — Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2-0 pada laga perempat final di Stadion Boston, Jumat (10/7/2026) dini hari WIB.

Kemenangan Les Bleus ditentukan lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-60 dan Ousmane Dembele enam menit berselang, sekaligus mengakhiri perlawanan Singa Atlas yang tampil disiplin sepanjang babak pertama.

Mengapa Prancis Kesulitan Membobol Gawang Maroko di Babak Pertama?

Prancis langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Anak asuh Didier Deschamps menciptakan sejumlah peluang, tetapi penampilan gemilang kiper Yassine Bonu membuat skor tetap imbang hingga turun minum.

Peluang pertama hadir saat pertandingan baru berjalan empat menit.

Menerima umpan Desire Doue di tepi kotak penalti, Kylian Mbappe melepaskan tembakan keras yang masih mampu ditepis Bono sehingga hanya menghasilkan sepak pojok.

Beberapa saat kemudian, Bono kembali menunjukkan kualitasnya. Sundulan Dayot Upamecano hasil situasi bola mati kembali digagalkan sang penjaga gawang yang tampil sangat sigap mengawal pertahanan Maroko.

Kesempatan emas datang ketika wasit menghadiahkan penalti untuk Prancis setelah Mbappe dijatuhkan di kotak terlarang.

Namun, eksekusi penyerang Real Madrid itu ke arah kanan gawang berhasil dibaca Bono sehingga peluang terbaik Les Bleus pada babak pertama pun terbuang.

Maroko terus bertahan dengan disiplin meski terus mendapat tekanan. Pada menit ke-36, Bono lagi-lagi menggagalkan peluang Prancis setelah menepis tembakan jarak dekat Desire Doue.

Editor: Banu Adikara
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