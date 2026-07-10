Ditarik Keluar usai Jadi Pembeda saat Prancis Bungkam Maroko, Kylian Mbape Alami Cedera Parah?

Penyerang Prancis, Kylian Mbappe, duduk di bench usai ditarik keluar dalam laga melawan Maroko. (FIFA)
JawaPos.com - Penyerang Timnas Prancis, Kylian Mbappe, harus ditarik keluar setelah terkapar di lapangan dalam pertandingan melawan Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2026.
Meski begitu, Mbappe memastikan cedera yang dialaminya tidak serius.
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Mbappe menjadi aktor penting di balik kemenangan Prancis atas Maroko dengan skor 2-0 di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat (10/7) dini hari WIB. Pemain Real Madrid itu mencetak satu gol dan satu assist dalam laga tersebut.
Namun pada menit ke-77, Mbappe harus ditarik keluar oleh pelatih Didier Deschamps dan menggantinya dengan Jean Philippe Mateta. Pemain berusia 27 tahun itu sempat terkapar di lapangan dan menunjuk bagian pergelangan kaki kanannya.
Situasi tersebut tentu membuat publik Prancis khawatir, mengingat Mbappe adalah figur penting dalam skuad Les Bleus -julukan Timnas Prancis. Mbappe saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi delapan gol.
Usai laga, Mbappe memberikan kabar baik yang membuat hati para fans lega. Eks bintang Paris Saint-Germain (PSG) itu memastikan kondisinya baik-baik saja meski mengalami sedikit masalah pada pergelangan kakinya.
“Saya mengalami cedera ringan pada pergelangan kaki, tetapi kondisi saya baik-baik saja,” ungkap Mbappe, dilansir dari laman resmi FIFA, Jumat (10/7/2026).
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“Mateta berada dalam kondisi yang lebih siap untuk memainkan sisa pertandingan dan saat itu kebugarannya memang lebih baik daripada saya. Hanya itu yang terjadi,” sambungnya.
Bicara soal laga, Mbappe mengungkapkan kunci kemenangan Prancis atas Maroko. Menurutnya, kerja keras dan semangat juang seluruh pemian menjadi faktor utama yang mengantarkan Les Bleus melaju mulus ke babak semifinal.
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