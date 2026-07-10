Cedera Saat Prancis Tekuk Maroko, Kylian Mbappe Bakal Nonton Laga Spanyol Lawan Belgia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kylian Mbappe memastikan kondisinya baik-baik saja setelah membantu Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final Piala Dunia 2026. Sang kapten Les Bleus mengaku akan menyaksikan duel Spanyol melawan Belgia untuk mengetahui calon lawan di semifinal.

Mbappe mencetak satu gol pada menit ke-60 setelah sebelumnya memberikan assist untuk gol Ousmane Dembele. Penyerang Real Madrid itu kemudian meminta digantikan pada menit ke-77.

Mbappe mengungkapkan pergelangan kakinya sempat terbentur sehingga memilih ditarik keluar. Menurutnya, Jean-Philippe Mateta memiliki kondisi fisik yang lebih segar untuk menyelesaikan pertandingan.

"Saya baik-baik saja. Pergelangan kaki saya terbentur, tetapi saya tidak apa-apa. Pada saat itu, JP lebih bugar daripada saya untuk bermain pada 15 menit terakhir. Dia masuk dengan baik," kata Mbappe kepada beIN Sports, dikutip RMC Sport, Jumat (10/7).

Kemenangan atas Maroko membuat Prancis melaju ke semifinal. Mbappe mengaku akan memanfaatkan waktu untuk beristirahat sekaligus menyaksikan pertandingan Spanyol kontra Belgia guna mengetahui calon lawan Les Bleus di semifinal.

"Hanya ada satu cara untuk bersantai, yaitu dengan menang. Kami berada di semifinal. Kami sangat senang, tetapi perjalanan masih panjang. Tantangan berikutnya bahkan lebih sulit daripada yang baru saja kami hadapi, tetapi kami siap. Kami akan bersantai dan menonton pertandingan besok untuk melihat siapa lawan kami," ujar Mbappe.

Sepanjang tampil selama 77 menit, Mbappe menjadi pemain yang menciptakan peluang terbanyak. Berdasarkan data FotMob, pemain berusia 27 tahun itu melepaskan empat tembakan dengan dua di antaranya mengarah ke gawang.