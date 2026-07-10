Inilah Rincian Hadiah Uang Piala Dunia FIFA 2026 dari Fase Grup hingga Gelar Juara

Trofi Piala Dunia FIFA (Bein Sports)
JawaPos.com – Menjelang berakhirnya Piala Dunia FIFA 2026, FIFA menyiapkan total hadiah sebesar USD 870 juta atau sekitar Rp14,1 triliun. Hadiah tersebut mencakup dari tim yang lolos kualifikasi hingga peraih gelar juara.
Berikut rincian hadiah yang diterima setiap tim berdasarkan pencapaian pada setiap fase turnamen, Seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/7).
1. Peserta Fase Grup
Setiap tim yang lolos ke putaran final dijamin menerima USD 10,5 juta atau sekitar Rp170,6 miliar. Nominal tersebut terdiri atas dana partisipasi dan hadiah bagi tim yang finis pada peringkat ke-33 hingga ke-48.
2. Babak 32 Besar
Tim yang berhasil melaju ke babak 32 besar memperoleh hadiah sebesar USD 11 juta atau sekitar Rp178,8 miliar. Pencapaian tersebut menjadi tambahan insentif bagi negara yang mampu melewati fase grup.
3. Babak 16 Besar
Setiap tim yang lolos ke babak 16 besar berhak menerima USD 15 juta atau sekitar Rp243,8 miliar. Hadiah tersebut mencerminkan meningkatnya persaingan pada fase gugur turnamen.
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