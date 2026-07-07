Cerita Guru Yoga Kelola Uang dengan Inspirasi Kantong Bank Jago

JawaPos.com - PT Bank Jago Tbk memperkenalkan Inspirasi Kantong, fitur baru di Aplikasi Jago yang membantu setiap orang menyusun Kantong sesuai tujuan, kebiasaan, dan cara mereka mengelola uang. Fitur ini hadir berawal dari keyakinan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengelolaan keuangan sesuai prioritas, kebutuhan, dan perjalanan finansial yang berbeda satu sama lain.

Melalui Inspirasi Kantong, pengguna dapat menemukan rekomendasi susunan Kantong yang paling sesuai dengan karakter dan tujuan finansial masing-masing. Saat ini tersedia enam tipe Inspirasi Kantong yang dirancang untuk berbagai karakter pengguna, yaitu Perintis, Pejuang, Pembangun, Pelindung, Penjaga, dan Perancang.

Sementara itu, Michael Hartawan, Head of Retail Banking Brand & Marketing Bank Jago, mengatakan, “Setiap orang memiliki tujuan dan cara mengelola uang yang berbeda, untuk itu kami menghadirkan Inspirasi Kantong untuk membantu pengguna menemukan ide komposisi kantong yang sesuai dan relevan dengan situasi dan keuangan personal mereka di Aplikasi Jago.”

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Untuk mengetahui tipe Inspirasi Kantong, pengguna cukup masuk ke menu Kantong di Aplikasi Jago dan menjawab beberapa pertanyaan sederhana mengenai aspirasi, kebiasaan dan kapasitas finansial, serta tingkat kepercayaan diri dalam mengelola uang. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan hasil berupa tipe Inspirasi Kantong, deskripsi singkat mengenai karakteristik keuangannya, serta rekomendasi susunan Kantong yang dapat langsung digunakan maupun disesuaikan (customized) dan dipersonalisasi (personalized) sesuai kebutuhan masing-masing.

Sebelum meluncurkan Inspirasi Kantong, Bank Jago melakukan Reality Challenge: Seni Menempatkan Uang yang mengundang 10 orang dengan latar belakang, profesi, dan tujuan finansial berbeda untuk mengelola tambahan dana sebesar Rp10 juta selama 30 hari menggunakan Aplikasi Jago.

Pada pertanyaan awal Reality Challenge yang berkolaborasi dengan sutradara Jovial da Lopez dan Andovi da Lopez ini, delapan dari 10 orang peserta memilih untuk memiliki lebih banyak uang daripada lebih jago mengelola uang. Namun setelah 30 hari, delapan dari 10 peserta tersebut malah memilih lebih jago mengelola uang daripada memiliki lebih banyak uang.

“Sebelum Reality Challenge dimulai, peserta diberikan pertanyaan sederhana, yaitu ´Jika diberi pilihan, mana yang akan dipilih, memiliki lebih banyak uang atau menjadi lebih jago mengelola uang? Hasilnya menunjukkan perubahan cara pandang yang menarik. Ketika setiap orang menerima jumlah uang yang sama yang lebih menentukan adalah bukan nominal uangnya tetap cara mengelola uang sesuai tujuan, prioritas, dan hidup masing-masing orang,” tutur Michael.

Dari Reality Challenge ini Bank Jago mempelajari bahwa setiap orang memiliki cara atau seni menempatkan uang sesuai dengan tujuan finansialnya. Persoalan keuangan juga tidak hanya berkaitan dengan besarnya uang yang didapat tetapi juga kemampuan setiap orang untuk mengelola uang.

Di awal Reality Challenge, para peserta diminta mengisi kuesioner singkat untuk mengetahui tipe Kantong Inspirasi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan finansial mereka. Berdasarkan hasil tersebut, mereka kemudian mendapatkan rekomendasi susunan Kantong sebagai langkah awal untuk mulai mengelola uang dengan Aplikasi Jago.