Jurgen Klopp Kritik Donald Trump dan Gianni Infantino Soal Pembatalan Kartu Merah Folarin Balogun

Jurgen Klopp. (Liverpool)
JawaPos.com - Jurgen Klopp menjadi salah satu tokoh sepak bola terbaru yang melontarkan kritik keras terhadap keputusan FIFA yang membatalkan hukuman kartu merah Folarin Balogun jelang laga Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Kontroversi bermula ketika Balogun dipastikan tetap bisa tampil setelah hukuman larangan satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bosnia dan Herzegovina ditangguhkan.
Keputusan tersebut memicu polemik karena disebut terjadi setelah adanya intervensi politik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Trump bahkan secara terbuka mengklaim dirinya berperan besar dalam keputusan tersebut.
"Sayalah yang membuat mereka melakukannya," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih.
“Saya melihat pertandingan itu, dan saya adalah orang yang menyukai olahraga. Itu bukan pelanggaran. Itu bahkan bukan pelanggaran ringan. Wasit ini - yang agak mencurigakan jika Anda memeriksa rekam jejaknya - membuat keputusan yang tidak dapat dipercaya siapa pun. Dia adalah pemain terbaik kami, atau salah satu pemain terbaik kami, dan dia diberi kartu merah."
"Saya sama sekali tidak tahu apa itu kartu merah. Saat saya tahu, saya berkata: 'Ini pasti bercanda!'"
“Bagaimana perasaan Anda jika kami mengeluarkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau Harry Kane? Kami memiliki pemain terbaik kami, dan mereka juga harus memberikan yang terbaik, dan baik kami menang atau kalah, itu adil.”
Keputusan tersebut langsung memancing kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai pembatalan hukuman Balogun menjadi preseden buruk bagi independensi FIFA dan penerapan aturan disiplin di sepak bola internasional.
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