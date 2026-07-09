FIFA Tegaskan Tak Ada Intervensi di Laga Argentina vs Mesir, Collina Ungkap Alasan VAR Anulir Gol

Pierluigi Collina. (FIFA)
JawaPos.com - Kontroversi yang mengiringi kemenangan Argentina atas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 akhirnya mendapat penjelasan langsung dari FIFA.
Kepala Komite Perwasitan FIFA, Pierluigi Collina, memastikan seluruh keputusan yang diambil perangkat pertandingan dalam laga tersebut telah sesuai dengan aturan permainan dan tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun.
Laga yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Argentina itu menjadi salah satu pertandingan yang paling banyak diperbincangkan sepanjang turnamen.
Penyebab utamanya adalah keputusan wasit menganulir gol Mostafa Zico setelah menerima rekomendasi dari Video Assistant Referee (VAR).
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Keputusan tersebut memicu protes keras dari kubu Mesir. Di media sosial, perdebatan semakin meluas hingga muncul tudingan bahwa tim-tim besar mendapat perlakuan istimewa dari perangkat pertandingan. Bahkan, sejumlah pihak mempertanyakan independensi wasit dalam mengambil keputusan.
Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, Collina menegaskan bahwa kritik terhadap keputusan wasit merupakan hal yang wajar dalam sepak bola.
Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar yang justru dapat merugikan para pengadil lapangan.
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Menurut mantan wasit asal Italia itu, integritas wasit Piala Dunia tidak bisa dipertanyakan begitu saja. Ia menyebut tuduhan yang tidak memiliki bukti dapat memicu ancaman maupun tekanan terhadap wasit beserta keluarganya.
Collina juga menepis isu yang menyebut adanya campur tangan Presiden FIFA, Gianni Infantino, terhadap keputusan perangkat pertandingan.
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