Rooney dan Quaresma Kritik Trio Gelandang Portugal, Dinilai Gagal Maksimalkan Cristiano Ronaldo di Piala Duia 2026

Cristiano Ronaldo menangis usai Portugal tersingkir dikalahkan Spanyol di Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Harapan Portugal untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026 harus berakhir lebih cepat setelah takluk 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar. Kekalahan tersebut bukan hanya menutup perjalanan Selecao, tetapi juga menjadi pertandingan Piala Dunia terakhir bagi Cristiano Ronaldo.
Sebelum turnamen dimulai, lini tengah Portugal yang dihuni Bruno Fernandes, Joao Neves, dan Vitinha dipuji sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Banyak yang meyakini kombinasi ketiganya akan menjadi kunci untuk mengeluarkan kemampuan terbaik Ronaldo di lini depan.
Namun kenyataannya justru jauh dari harapan. Portugal gagal memenuhi ekspektasi sebagai salah satu kandidat juara. Setelah tersingkir dari turnamen, Ronaldo pun memastikan bahwa edisi kali ini menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia.
"Memang benar, ini adalah Piala Dunia terakhir saya," ujar Ronaldo.
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"Akan ada waktu untuk memikirkan hal-hal lain, untuk bersama keluarga saya, dan saya ingin tidak mengambil keputusan saat sedang emosi. Hidup terus berjalan."
Usai pertandingan, ia kembali menegaskan kebanggaannya terhadap perjalanan bersama tim nasional.
"Saya telah memenangkan tiga gelar untuk Portugal. Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah memenangkan satu gelar pun dalam sejarah. Saya memenangkan Euro 2016, yang bagi saya seperti memenangkan Piala Dunia. Saya pergi dengan hati nurani yang bersih dan setelah memberikan yang terbaik untuk Portugal."
Meski akhirnya mampu memecahkan kebuntuan dengan mencetak gol di fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya, statistik menunjukkan Ronaldo kurang mendapat dukungan dari lini tengah sepanjang turnamen.
Data setelah Portugal tersingkir memperlihatkan fakta mengejutkan. Joao Neves dan Vitinha sama sekali tidak menciptakan peluang sepanjang turnamen.
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