Prancis Melesat ke Semifinal Usai Tekuk Maroko 2-0, Mbappe: Jalan Kami Masih Panjang!

Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi sudah bersahabat sejak di Paris Saint-Germain (PSG). (Dok. L'equipe)
JawaPos.com - Penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjalanan timnya untuk meraih gelar Piala Dunia masih panjang, dikutip dari ANTARA.
Prancis sukses mengamankan tempat ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Maroko 2-0 dalam pertandingan babak perempat final di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat.
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"Jalan kami masih panjang. Kami tahu bahwa lawan yang akan datang lebih berat daripada yang sudah kami hadapi. Kami siap menghadapi tantangan berikutnya," kata Mbappe seusai pertandingan yang dilansir Fabrizio Romano.
Mbappe menjadi salah satu penentu kemenangan Les Bleus setelah mencetak gol pembuka pada menit ke-60, sebelum Ousmane Dembele menggandakan keunggulan enam menit kemudian.
Kemenangan tersebut memastikan Prancis menjadi tim pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Pasukan Didier Deschamps kini menunggu pemenang duel Spanyol kontra Belgia untuk memperebutkan tiket menuju partai final.
Meski sukses melangkah ke empat besar, Mbappe menegaskan fokus timnya kini tertuju pada laga semifinal.
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Penyerang berusia 27 tahun itu menilai Prancis harus mempertahankan performa terbaiknya. Les Bleus sendiri kini telah sukses mencatatkan semifinal ketiga beruntun sejak edisi 2018.
Dari tiga edisi Piala Dunia tersebut, Prancis berhasil menjadi juara pada tahun 2018 saat berlangsung di Rusia.
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