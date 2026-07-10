Maroko Kalah dari Prancis 0-2, Wakil Afrika Habis di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Maroko menelan kekalahan dari Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kekalahan ini sekaligus membuat wakil negara Afrika habis dalam ajang tersebut.

Maroko takluk dari Prancis dengan skor 0-2 di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat (10/7/2026) dini hari WIB. Gawang mereka dibobol oleh Kylian Mbappe (60’) dan Ousmane Dembele (66’).

Dengan begitu, berakhir sudah kisah Maroko di Piala Dunia 2026. Setelah tampil impresif menahan imbang Brasil di fase grup dan mengusir Belanda di babak gugur, kini mereka takluk di tangan Prancis.

Karena Maroko sudah tersingkir, maka sudah tidak ada lagi wakil Afrika yang bermain di Piala Dunia 2026. Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- menjadi satu-satunya wakil Afrika yang berhasil melaju hingga babak perempat final.

Sebelumnya, benua Afrika menempatkan dua wakil pada babak 16 besar, yakni Maroko dan Mesir. Hanya saja, langkah Mesir lebih dulu terhenti setelah kalah dari Argentina dengan skor tipis 2-3.

Kekalahan Maroko dari Prancis di Piala Dunia 2026 juga bak dejavu empat tahun silam. Skuad Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- kembali menelan kekalahan dari Kylian Mbappe cs, bahkan skornya pun identik.

Pada Piala Dunia 2022 lalu, Maroko secara mengejutkan menembus babak semifinal. Namun Achraf Hakimi cs gagal melaju ke partai final karena menelan kekalahan dari Prancis dengan skor 0-2.

Piala Dunia 2026 pun menjadi ajang balas dendam. Namun kenyataannya, Maroko justru kembali dibuat keok. Singa Atlas harus menelan pil pahit setelah kalah dari Prancis dengan skor identik 0-2.