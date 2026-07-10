Mbappe dan Dembele Bawa Prancis Tekuk Maroko, Klaim Tiket Semifinal Piala Dunia 2026!

Kylian Mbappe mencetak gol penalti yang memastikan kemenangan 1-0 Prancis atas Paraguay sekaligus mengantar Les Bleus melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com - Timnas Prancis memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final di Stadoin Boston, Amerika Serikat pada Jumat WIB, dikutip dari ANTARA.
Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pahlawan kemenangan Les Bleus lewat gol-gol mereka pada babak kedua.
Kemenangan 2-0 memastikan Prancis menjadi tim pertama yang melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026. Les Bleus kini tinggal menunggu pemenang laga Spanyol kontra Belgia untuk memperebutkan tiket ke partai final.
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Pada pertandingan tersebut, Prancis langsung mengancam sejak awal laga. Tembakan keras Mbappe pada menit ke-3 masih bisa ditepis Bounou, sebelum kiper Maroko itu kembali melakukan penyelamatan gemilang saat menggagalkan sundulan Dayot Upamecano dari situasi sepak pojok.
Prancis memperoleh hadiah penalti pada menit ke-25 setelah Mbappe dijatuhkan Noussair Mazraoui di kotak terlarang. Namun, eksekusi Mbappe ke sisi kiri bawah gawang terlalu lemah sehingga dapat ditangkap Bounou.
Menjelang turun minum, Les Bleus terus menekan. Upaya Desire Doue kembali digagalkan Bounou, sementara tendangan lambung Lucas Digne pada menit ke-45 hanya membentur mistar gawang. Skor tanpa gol bertahan hingga jeda.
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Selepas turun minum, Prancis mempertahankan intensitas serangan. Setelah peluang Doue kembali dimentahkan Bounou, Mbappe akhirnya membawa timnya unggul pada menit ke-60 lewat tembakan dari dekat kotak penalti yang bersarang di sudut gawang Maroko.
Keunggulan Prancis bertambah enam menit kemudian. Dembele melakukan penetrasi sebelum melepaskan tendangan kaki kanan mendatar dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang Bounou untuk mengubah skor menjadi 2-0.
Maroko berusaha bangkit pada sisa pertandingan. Peluang terbaik mereka hadir melalui tembakan Azzedine Ounahi pada menit ke-82, tetapi masih mampu ditepis Mike Maignan.
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