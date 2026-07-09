Tanjung Verde Mendunia Usai Piala Dunia 2026, Minat Wisatawan Asing Meningkat Tajam

Penjaga gawang Tanjung Verde Vozinha di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Keikutsertaan Timnas Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 ternyata membawa dampak yang jauh melampaui dunia sepak bola.
Negara kepulauan kecil di kawasan Afrika Barat itu kini mulai menikmati lonjakan popularitas sebagai salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan mancanegara.
Tanjung Verde mencatat sejarah dengan tampil untuk pertama kalinya di putaran final Piala Dunia 2026.
Penampilan tim berjuluk Blue Sharks tersebut berhasil menarik perhatian publik internasional, termasuk mereka yang sebelumnya belum mengenal negara itu.
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Efek positif pun mulai terasa di sektor pariwisata. Sejumlah platform pemesanan perjalanan melaporkan peningkatan pencarian mengenai Tanjung Verde, terutama dari wisatawan asal China.
Lonjakan minat tersebut terjadi setelah nama Tanjung Verde semakin sering muncul dalam pemberitaan selama berlangsungnya Piala Dunia.
Banyak wisatawan mulai mencari informasi mengenai keindahan alam Tanjung Verde. Negara yang terdiri dari beberapa pulau ini dikenal memiliki pantai berpasir putih, laut biru yang jernih, hingga lanskap vulkanik yang unik.
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Kombinasi tersebut membuat Tanjung Verde menjadi salah satu tujuan wisata musim panas yang menarik perhatian.
Tidak hanya menawarkan panorama alam, Tanjung Verde juga memiliki budaya yang kaya hasil perpaduan pengaruh Afrika dan Eropa.
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