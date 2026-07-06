Ramalan Dukun Ghana soal Argentina Gagal Total, Kini Berbalik Kirim Pesan Dukungan untuk Lionel Messi

JawaPos.com - Perjalanan Timnas Argentina di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Juara bertahan sukses mengamankan tiket ke babak berikutnya setelah menyingkirkan Tanjung Verde pada babak 32 besar.

Hasil tersebut bukan hanya menjaga asa La Albiceleste mempertahankan gelar juara dunia, tetapi juga mematahkan prediksi yang sebelumnya ramai menjadi perbincangan di media sosial.

Sorotan publik tertuju kepada tokoh spiritual asal Ghana, Nana Kwaku Bonsam. Sebelum pertandingan berlangsung, ia dengan penuh keyakinan menyebut bahwa Argentina akan tersingkir oleh Tanjung Verde.

Prediksi tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memancing beragam reaksi dari para penggemar sepak bola. Namun, hasil di lapangan berbicara lain.

Argentina tampil meyakinkan dan berhasil memastikan langkah ke babak selanjutnya. Lionel Messi kembali menjadi salah satu sosok penting dalam permainan tim asuhan Lionel Scaloni yang kini semakin dekat dengan ambisi mempertahankan gelar juara dunia.

Menariknya, setelah ramalannya terbukti meleset, Nana Kwaku Bonsam justru menunjukkan sikap yang berbeda.

Ia mengunggah foto Lionel Messi di akun Instagram pribadinya disertai pesan dukungan yang mengejutkan banyak pihak. Dalam unggahan tersebut, Bonsam menyampaikan rasa hormat dan dukungannya kepada kapten Argentina.

Ia bahkan berharap kekuatan spiritual yang diyakininya dapat menyertai Messi selama menjalani sisa pertandingan di Piala Dunia 2026. Perubahan sikap itu langsung menjadi perhatian warganet.

Banyak yang menganggap unggahan tersebut sebagai pengakuan bahwa prediksi sebelumnya tidak terbukti. Tidak sedikit pula yang melontarkan komentar bernada candaan.