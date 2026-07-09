Dari Anak Keluarga Imigran Menjelma jadi Pelatih Hebat: Murat Yakın Bawa Swiss Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia!

JawaPos.com - Keberhasilan Timnas Swiss menembus babak perempat final Piala Dunia menjadi salah satu kisah paling menarik di turnamen tahun ini.

Di balik pencapaian bersejarah tersebut, ada sosok pelatih Murat Yakın yang membawa timnya mengakhiri penantian panjang selama 72 tahun untuk kembali masuk delapan besar.

Namun, perjalanan Murat Yakın menuju titik ini tidak dibangun dengan mudah. Ia berasal dari keluarga imigran Turki yang datang ke Swiss pada dekade 1970-an demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Kisah perjuangan keluarga Yakın dimulai dari sang ayah yang harus meninggalkan rumah sejak berusia 13 tahun. Dalam kondisi serba terbatas, ia bertahan hidup bersama ibu dan tujuh saudaranya sebelum akhirnya memutuskan merantau ke Swiss.

Di negeri barunya, keluarga Yakın menghadapi banyak tantangan. Sang ibu, Emine Yakın, menjadi sosok penting yang menjaga keluarga tetap bertahan.

Meski tidak menguasai bahasa asing, ia bekerja tanpa mengenal waktu demi memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendukung impian kedua putranya, Murat dan Hakan Yakın, menjadi pesepak bola profesional.

Pengorbanan Emine akhirnya membuahkan hasil. Murat Yakın sukses meniti karier sebagai pemain profesional dan sempat memperkuat klub besar Turki, Fenerbahçe.

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Sementara adiknya, Hakan Yakın, juga mencatat perjalanan yang membanggakan dengan bermain untuk Galatasaray.