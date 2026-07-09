Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 10 Juli 2026 | 02.32 WIB

Dari Anak Keluarga Imigran Menjelma jadi Pelatih Hebat: Murat Yakın Bawa Swiss Ukir Sejarah Baru di Piala Dunia!

Pelatih timnas Swiss Murat Yakin. (Instagram/@swissnatimen) - Image

Pelatih timnas Swiss Murat Yakin. (Instagram/@swissnatimen)

JawaPos.com - Keberhasilan Timnas Swiss menembus babak perempat final Piala Dunia menjadi salah satu kisah paling menarik di turnamen tahun ini. 

Di balik pencapaian bersejarah tersebut, ada sosok pelatih Murat Yakın yang membawa timnya mengakhiri penantian panjang selama 72 tahun untuk kembali masuk delapan besar.

Namun, perjalanan Murat Yakın menuju titik ini tidak dibangun dengan mudah. Ia berasal dari keluarga imigran Turki yang datang ke Swiss pada dekade 1970-an demi mencari kehidupan yang lebih baik.

Kisah perjuangan keluarga Yakın dimulai dari sang ayah yang harus meninggalkan rumah sejak berusia 13 tahun. Dalam kondisi serba terbatas, ia bertahan hidup bersama ibu dan tujuh saudaranya sebelum akhirnya memutuskan merantau ke Swiss.

Di negeri barunya, keluarga Yakın menghadapi banyak tantangan. Sang ibu, Emine Yakın, menjadi sosok penting yang menjaga keluarga tetap bertahan. 

Meski tidak menguasai bahasa asing, ia bekerja tanpa mengenal waktu demi memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendukung impian kedua putranya, Murat dan Hakan Yakın, menjadi pesepak bola profesional.

Pengorbanan Emine akhirnya membuahkan hasil. Murat Yakın sukses meniti karier sebagai pemain profesional dan sempat memperkuat klub besar Turki, Fenerbahçe. 

Sementara adiknya, Hakan Yakın, juga mencatat perjalanan yang membanggakan dengan bermain untuk Galatasaray.

Setelah gantung sepatu, Murat memilih melanjutkan karier sebagai pelatih. Kesempatan terbesar datang ketika ia dipercaya menangani Tim Nasional Swiss. 

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair: Bursa Taruhan Jagokan La Nati, Head-to-Head 2-0, Petkovic Tantang Mantan Tim - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair: Bursa Taruhan Jagokan La Nati, Head-to-Head 2-0, Petkovic Tantang Mantan Tim

Jumat, 3 Juli 2026 | 06.55 WIB

Prediksi Skor Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Murat Yakin di Laga Pertama - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Murat Yakin di Laga Pertama

Sabtu, 13 Juni 2026 | 21.16 WIB

Prediksi Susunan Pemain  Qatar vs Swiss: Julen Lopetegui Tak Gentar, Murat Yakin Pantang Anggap Remeh - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain  Qatar vs Swiss: Julen Lopetegui Tak Gentar, Murat Yakin Pantang Anggap Remeh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 20.39 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore