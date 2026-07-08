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Hendra, Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 01.00 WIB

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

Penyerang Prancis Kylian Mbappe menjadi tumpuan Les Bleus dalam laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Maroko. (Dok. Antara/ FIFA) - Image

Penyerang Prancis Kylian Mbappe menjadi tumpuan Les Bleus dalam laga perempat final Piala Dunia 2026 melawan Maroko. (Dok. Antara/ FIFA)

JawaPos.com - Prancis menjadi favorit menuju semifinal Piala Dunia 2026. Opta Supercomputer memberikan peluang kemenangan 60,9 persen bagi Les Bleus, sementara berbagai analis sepak bola menilai Maroko merupakan lawan terberat yang dihadapi pasukan Didier Deschamps sejauh ini.

Prancis akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 dalam duel yang diprediksi berlangsung sengit. Meski Les Bleus lebih diunggulkan berdasarkan prediksi statistik dan pandangan mayoritas analis, Maroko datang dengan modal performa impresif yang membuat mereka pantas diperhitungkan.

Opta Supercomputer melalui The Analyst menempatkan Prancis sebagai favorit. Dari 25.000 simulasi pertandingan, Les Bleus memiliki peluang menang dalam waktu normal sebesar 60,9 persen. Sementara peluang Maroko menang mencapai 16,9 persen dan kemungkinan pertandingan berakhir imbang setelah 90 menit sebesar 22,2 persen. Angka tersebut menunjukkan Prancis memang lebih difavoritkan, tetapi peluang laga berlangsung ketat tetap terbuka.

Bursa Unggulkan Prancis dalam 90 Menit

Prediksi Opta juga sejalan dengan pandangan mayoritas bursa taruhan internasional. Sejumlah operator taruhan dunia menempatkan Prancis sebagai unggulan untuk meraih kemenangan dalam 90 menit sekaligus mengamankan tiket ke semifinal. Operator seperti FanDuel, DraftKings, hingga Unibet sama-sama menempatkan Les Bleus sebagai favorit untuk memenangi pertandingan dalam 90 menit sekaligus melaju ke semifinal.

Status favorit itu tidak lepas dari kedalaman skuad Les Bleus yang dihuni pemain-pemain kelas dunia seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, William Saliba, hingga Mike Maignan. 

Meski demikian, peluang Maroko untuk membuat kejutan tetap terbuka. Kantor berita Reuters menilai Singa Atlas merupakan lawan terberat yang dihadapi Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Maroko dikenal memiliki organisasi permainan yang disiplin, pertahanan solid, serta serangan balik cepat yang mampu merepotkan tim-tim unggulan. Kombinasi itulah yang membuat duel ini diperkirakan berlangsung lebih ketat dibandingkan prediksi di atas kertas.

Jadwal Pertandingan

Prancis vs Maroko

Perempat final Piala Dunia 2026

Jumat, 10 Juli 2026

Kick-off dini hari WIB

Editor: Hendra
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